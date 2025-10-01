Un hombre fue detenido en la localidad de Trelew por incumplir una orden judicial que le prohibía acercarse a su expareja . Lo sorprendieron, junto a otros dos hombres, en las cercanías de la casa.

El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la mañana de este miércoles, en la intersección de las calles Gobernador Costa y Pascual Daleoso, en el barrio Inta.

Según el informe policial, el Centro de Monitoreo detectó la presencia del individuo en las inmediaciones de la casa de la mujer denunciante y dio aviso a la policía. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el hombre, identificado como D. M. A., se encontraba acompañado por otros dos hombres cerca del domicilio protegido por la medida.

Tras realizar las verificaciones correspondientes, se confirmó con la Comisaría de la Mujer que sobre D. M. A. pesaba una orden judicial vigente de prohibición de acercamiento, dictada por el juez de Familia, Dr. Sergio Ledesma Lozano. La medida tiene una duración de 90 días a partir del 2 de septiembre y establece un radio de restricción de 400 metros alrededor de la vivienda de la víctima.

Ante el incumplimiento de esta disposición, la policía procedió a detenerlo por el delito de desobediencia. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Tercera de Trelew, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención.

La intervención rápida del Centro de Monitoreo y de las fuerzas policiales permitió evitar que la situación escalara, en un contexto de medidas de protección vigentes por antecedentes de violencia.

Esta causa será tramitada en el ámbito judicial correspondiente, donde se evaluarán las sanciones a aplicar por el incumplimiento de la orden.

📝 Cómo denunciar casos de violencia de género en Trelew

Si estás atravesando o presenciás una situación de violencia de género, podés hacer la denuncia de forma gratuita y confidencial, las 24 horas:

🚓 1. Comisarías locales

Comisaría de la Mujer – Trelew 📍 Av. Lewis Jones y Ecuador ☎️ (0280) 442-3160. Atiende las 24 horas, todos los días. Podés presentarte personalmente para radicar la denuncia y recibir acompañamiento especializado.

También podés acudir a cualquier comisaría común cercana si no podés trasladarte a la Comisaría de la Mujer. Están obligados a tomarte la denuncia.

⚖️ 2. Juzgado de Familia de Trelew

📍 Rawson 370, Trelew.

Aquí podés pedir medidas de protección (como prohibición de acercamiento o exclusión del hogar).

Si ya hiciste una denuncia policial, el caso suele derivarse automáticamente al juzgado.

☎️ 3. Líneas telefónicas de emergencia