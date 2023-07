ADNSUR pudo conocer este martes el preocupante relato de Ana, una joven comodorense que desde fines de 2022 vive un calvario junto a su hijo y su familia, tras terminar una relación que se convirtió “en un infierno”.

“El año pasado, en el mes de octubre, comencé una relación de dos meses con una persona, nos estábamos conociendo, todo pintaba muy bien, al punto de que compartía con toda mi familia, y de un día para el otro -por una cuestión de celos- me robó mi celular para revisarlo entero, y desde ese día decidí terminar la relación y no volver a verlo nunca más”, comenzó el testimonio la joven.

A raíz de las amenazas que sufría de parte de él, Ana empezó a realizar denuncias a la policía. Y señaló, “Cada vez que hice una denuncia nueva, él actuó con más violencia, me rompió las tres cubiertas del auto, me rompió los vidrios del auto dos veces, entró a mi casa y robó toda mi ropa, cosas de mi hijo, hasta el nebulizador”, detalló.

En ese momento que ingresó a robar a la vivienda, el agresor también “le robó ropa” de su emprendimiento, por tal motivo, lo tuvo que cerrar y hasta intentó prender fuego su casa, por lo que decidió mudarse.

“La justicia puso medidas de restricción pero las violó siempre, continuó con sus amenazas, después de amenazarme a mí comenzó con mi familia, que nos iba a matar a todos, que nos iba a tirotear, me seguía por todos lados, tuve que dejar de trabajar porque se me aparecía en el trabajo, afuera del jardín de mi hijo”, sostuvo la joven denunciante.

Dentro de los últimos hechos de violencia en su contra, “quiso romper todo el auto” afuera del jardín de su hijo. “Yo me alcancé a escapar”, explicó. “Estuvo veinte días detenido, porque la última vez que rompió la restricción de acercamiento quiso apuñalar a mi hermano, pero lo dejaron libre”, indicó Ana.

En la actualidad, continúan en proceso judicial. Respecto a ello, la sobreviviente insistió “la verdad es que él no acata ninguna medida, sigue hostigándome, tuve que cerrar todas mis redes sociales, cambié tres veces de número de teléfono, sin embargo lo consigue a través de las denuncias o del expediente que tenemos”.

“Sigue molestando a mi familia, incluso anoche -por este lunes- estuvo molestando a mi hermano por teléfono”, y calificó a la actuación de la justicia de la ciudad:

“No me siento escuchada por la justicia de Comodoro, minimizan las amenazas que me manda, me envió fotos de armas de fuego que son robadas a la policía. Después de esa última denuncia, no volvieron a dictar medidas de allanamiento ni volvieron a meterlo preso”, manifestó Ana.

“Es una persona que tiene problemas de conducta desde los 12 años, según los informes psicológicos que le han hecho. Desde los 16 años tiene consumos problemáticos y tiene denuncias de cinco mujeres anteriores, que me enteré después de haberlo conocido, tiene que estar internado”, concluyó.

LÍNEAS DE ASISTENCIA

🟣Si sufrís violencia de género, te podés comunicar desde cualquier lugar del país a la Línea 144. En Comodoro, está habilitada la guardia las 24 horas, podés escribir al WhatsApp o llamar al 2974130813.

También a la Comisaría de la Mujer en Zona Sur al 4462783, y en zona norte al 2976251871.