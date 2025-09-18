Un trágico accidente dejó a un nene de 8 años internado en grave estado tras caerle encima un arco en una cancha de fútbol. El hecho ocurrió en la localidad de Gobernador Crespo, en la provincia de Santa Fe, y hasta el momento su pronóstico es reservado.

El incidente tuvo lugar el sábado pasado, cuando la víctima participaba de un encuentro recreativo y, por causas que aún se desconocen, la estructura metálica del arco se desplomó y cayó sobre la cabeza del menor.

El menor fue trasladado de urgencia al hospital Dr. Carlos Boratti, pero, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, en la capital provincial.

El niño de 8 años permanece internado en terapia intensiva, intubado y con asistencia respiratoria mecánica . Según los últimos reportes médicos, su estado sigue siendo delicado y el pronóstico continúa reservado, sin señales de mejoría desde su ingreso.

Las pericias del accidente indicaron que el menor participaba del encuentro en un predio deportivo cuando, por causas que aún se investigan, el arco cedió y cayó sobre él, según publica Infobae.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del accidente y si la estructura presentaba fallas o carecía de anclajes y de las medidas de seguridad necesarias.

El caso generó preocupación en la comunidad y puso bajo la lupa las condiciones de seguridad en espacios recreativos, especialmente en aquellas estructuras utilizadas por niños y adolescentes.

