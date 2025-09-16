Un adolescente de 16 años que manejaba una Toyota Hilux, mientras su padre iba de acompañante, chocó el domingo por la mañana contra un poste de alimentación eléctrica ubicado sobre la calle 22, en el barrio San Benito de Río Gallegos, en Santa Cruz.

Se pudo comprobar que tanto el menor como su padre se encontraban bajo los efectos del alcohol.

El fuerte choque derribó la estructura y provocó un corte masivo de energía en la capital santacruceña, lo que obligó a poner en marcha un sistema de reserva para restablecer parcialmente el servicio. La interrupción se extendió durante varias horas y afectó a miles de vecinos.

“Cuando llegamos y abrimos la puerta vimos a un hombre mayor en la parte trasera y al conductor, con mucho olor a alcohol”, dijo uno de los primeros testigos que llegó a auxiliar a los involucrados, según publica La Opinión Austral.

Los ocupantes de la camioneta no presentaban heridas visibles y fueron trasladados al hospital regional Río Gallegos para ser examinados preventivamente.

DAÑOS MILLONARIOS

El director de Servicios Públicos del Estado (SPE), Juan Oliver, explicó que el accidente “derribó una de las columnas principales que sostiene la línea del interconectado, y como consecuencia se cortó la energía en toda la ciudad”.

Ante esta situación, el personal colocó un poste de madera como solución provisoria y se puso en marcha una reserva fría para que la localidad vuelva a tener suministro, mientras se prepara el reemplazo definitivo de la columna con trabajos de hormigonado.

“La reserva fría es como tener un gran grupo electrógeno de respaldo. Sirve para emergencias, pero no puede cubrir al 100% la demanda de la ciudad, que llega a 44 MW en los picos”, aclaró en diálogo con Nuevo Día.

PÉRDIDAS MILLONARIAS

El funcionario provincial confirmó que la empresa iniciará acciones legales para recuperar fondos por los daños provocados por el accidente, cuyos responsables habrían estado bajo los efectos del alcohol.

“Así como se cobra la rotura de un semáforo, también se debe cobrar un daño de esta magnitud. El costo operativo fue muy alto, con personal, grúas y el uso de la reserva fría. Estamos hablando de montos millonarios”, advirtió.

Por estas horas, el personal sigue trabajando y se espera que, cuando se realice el reemplazo definitivo de la columna, podría implicar un corte programado de energía, aunque aseguraron que será planificado para afectar lo menos posible a la comunidad.