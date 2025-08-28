La Policía de la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia informó sobre dos hechos delictivos ocurridos en la ciudad en un lapso de poco más de 4 horas aproximadamente.

Los operativos policiales resultaron en la aprehensión de tres personas, entre ellas un menor de edad, implicados en casos de hurto y robo automotor, respectivamente.

DOS DELINCUENTES FUERON DETENIDOS TRAS ROBAR EN UNA PANADERÍA DE COMODORO

El pasado miércoles 27 de agosto, pasadas las 20.30 horas se reportó un hurto en una panadería ubicada sobre calle Pellegrini, entre Avenida Rivadavia y San Martín. Según pudo conocer ADNSUR, el llamado fue realizado por un grupo de comerciantes que alertó sobre la sustracción de mercadería por parte de dos hombres.

Personal policial se desplazó rápidamente al lugar y, a escasos metros del establecimiento, en Avenida Rivadavia 300, lograron individualizar y detener a ambos sospechosos. Los hombres, de 34 años, fueron encontrados con la misma vestimenta que habían usado en el momento del robo, lo que facilitó su identificación y captura inmediata.

Pese a la pronta aprehensión, la mercadería denunciada —dos piezas de fiambre con un valor aproximado de 8.000 pesos— no fue recuperada hasta el momento. Ambos detenidos fueron trasladados a la dependencia policial para los trámites legales correspondientes.

UN MENOR DETENIDO POR INTENTAR ROBAR UN AUTO EN PLENO CENTRO

Durante la madrugada de este jueves, a aproximadamente la 1:00 horas, se registró un robo automotor que culminó con la aprehensión de un menor de 15 años. El episodio tuvo lugar en la intersección de 25 de Mayo y Ducos, cuando la policía recibió un alerta desde el centro de monitoreo sobre una colisión vehicular.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que uno de los vehículos involucrados era una Ford Transit que, afortunadamente, no sufrió daños graves por el impacto. Testigos señalaron que el otro vehículo implicado, un Chevrolet Corsa, había sufrido daños en el sistema de encendido, específicamente con los cables cortados, y era conducido por un menor que no poseía documentación ni permiso para manejarlo.

Posteriormente, el vehículo robado fue localizado estacionado en la esquina de Huergo y España. Se corroboró que el automóvil había sido sustraído y se radicó la denuncia formal por parte de un hombre de 35 años, legítimo propietario del rodado.

En cuanto al menor detenido, fue trasladado a la comisaría correspondiente para formalizar su situación y, luego de las diligencias policiales, la Asesoría de Familia dispuso su entrega inmediata a los progenitores, garantizando así el cumplimiento de los protocolos para menores infractores.

El vehículo fue secuestrado por la policía, y como parte del procedimiento se incautó una pinza, presumiblemente utilizada para manipular el sistema de encendido del Chevrolet Corsa. La Fiscalía de turno ordenó la entrega del automóvil a su dueño tras la finalización del peritaje correspondiente.