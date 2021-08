Falta poco tiempo para que comience el juicio oral contra Juan Darthés en la causa por abuso y violación iniciada por Thelma Fardin. La justicia de Brasil ya puso fecha.

Este miércoles, la actriz mantuvo diálogo con Los Ángeles de la Mañana, el programa de eltrece y habló de todo lo que luchó para lograr llegar a esta instancia. Dio a conocer su postura en relación al desempeño de Fernando Burlando como abogado de Darthés en la causa y aseguró que “le da terror” volver a cruzarse con el actor.

“El 30 de noviembre vamos a juicio. Pensamos que los tiempos iban a ser más largos pero tener una fecha sé que es un privilegio”, comentó Fardin en una charla íntima con Ángel De Brito, en la que confesó que nunca imaginó la repercusión que iba a alcanzar este hecho.

“La conferencia fue un momento de mucho vértigo, nunca dimensioné lo que iba a pasar (…) Yo estaba preparada para lo peor, pensé que iba a ser otro el recibimiento por parte de la sociedad. Lo que pasó socialmente, el apoyo que recibí me dio mucha fuerza”, señaló emocionada.

Fardín aseguró que vivió en el exterior muchos años por miedo a cruzarse con Darthés, la ex Patito Feo reveló lo que significa este avance judicial y pidió no ver ni hablar con él en el juicio.

“Yo viví en otros países un poco escapando de la posibilidad de estar acá y volver a cruzarme con esta persona. Cuando decidí volver de México fue muy difícil. Sabía que tenía que enfrentarme a esto, que no me estaba dejando continuar con mi vida (…) Ahora pedí no cruzarme, no soportaría verlo ni escucharlo. Es una forma de proteger mi salud emocional”, indicó.

Asimismo, expresó que la literatura fue un lugar de refugio a la hora de procesar todo lo ocurrido, sostuvo que los casos de Calu Rivero y Anita Jo fueron detonantes a la hora de tomar la decisión de contar lo que le había pasado: “Nunca me imaginé la dimensión que iba a tomar todo. Yo no sabía ni que había justicia penal y civil. Pensé que podía denunciar en Argentina y después me enteré que tenía que viajar a Nicaragua. Ver el nivel de impunidad en los casos de Calu y Anita, donde de ser víctimas pasan a ser acusadas fue un gran detonante para mí”, señaló.

A diferencia de sus colegas, la actriz advirtió que su vínculo con Darthés era de “hola y chau”, aunque con el tiempo comprendió que algunas actitudes por su parte eran claros indicios de lo que sucedería después. “Yo tenía 16 años. Para mí él era un señor grande, mi relación era con mis compañeros de mi edad. Yo no tenía registro de él, todo ocurrió en ese viaje. Era la última gira de Patito y Nicaragua fue el cierre. Hubo algunas cuestiones que comprendí después, vistas ahora de adulta”, confesó.

En cuanto al proceso judicial, aseguró que la nota que el actor le dio a Mauro Viale es prueba en el juicio, ya que dijo cosas muy concretas. “Habiendo transcurrido nueve años tuve que ir a un médico que me revise. Me hicieron una pericia física, psicológica y psiquiátrica. En cuanto a los testigos del hotel, lo escuché decir a Burlando que ellos habían contactado a esa persona que golpeó la puerta. Me llamó la atención porque habló del genero de la persona y yo en la causa declaré otro género. O sea que mintió. Mi caso es bien de manual, casos que suceden en la oscuridad por eso soy la testigo principal”, aclaró mientras advirtió que Juan Guilera (su novio en ese momento) es uno de los testigos en la causa.

Según informó La Nación, su comentario sobre el accionar de Fernando Burlando hizo que el conductor del ciclo le pregunte si le había hecho ruido que ahora sea el defensor de Florencia Peña en la causa por violencia de género en relación a las escandalosas visitas a Olivos.

“Me genera contradicción que lo convoque en una cuestión de género. Me hace ruido de parte de él, no de Flor pero pienso que por lo menos estamos ganando ciertas batallas discursivas. A veces me duele la panza por las bestialidades que dijo. Se ha puesto a hablar de mi pasado, del pasado de una nena de 16 años. A él nunca le interesó este recorrido judicial. Creo que no ha tenido acceso real a la causa. Hay otros abogados muy buenos con formación en perspectiva de género y él no ha hecho el esfuerzo de instruirse en el tema”, opinó de manera contundente.

La actriz también recordó cuando la defensa recurrió a su media hermana para desacreditar su denuncia. “Con mi hermana no tenemos un vínculo cotidiano estrecho. Burlando la expuso mucho y usó cosas de ella, eso fue lo que más rechazo me provocó. Ella me explicó por qué salió a decir eso. Para ella fue muy angustiante, no estaba preparada para esto. Ella se desesperó, habló y la sacaron de contexto”, aclaró.