Este lunes por la mañana se vivieron momentos de terror y pánico en pleno casco céntrico de Comodoro Rivadavia cuando un colectivo, presuntamente, se quedó sin frenos y terminó chocando contra varios vehículos en la intersección de las calles San Martín y Güemes.

Según los primeros datos obtenidos por ADNSUR, el colectivo provocó un múltiple choque contra varios autos en circulación. El impacto fue tan fuerte que algunos vehículos quedaron amontonados contra la vereda, causando daños materiales considerables.

El colectivo que protagonizó el accidente en Comodoro
El colectivo que protagonizó el accidente en Comodoro
Foto: ADNSUR
Con una gorra con la palabra “amor”, el dueño de la panadería de Comodoro clausurada por presencia de ratas contó su versión: “Se trata de...”

El episodio causó gran conmoción entre transeúntes y vecinos de la zona, quienes vivieron momentos de angustia ante el caos generado por el accidente. La circulación vehicular fue interrumpida en esa parte del centro mientras se realizaban las tareas de limpieza y los peritajes para esclarecer las causas del hecho.

Así quedó uno de los vehículos
Video: ADNSUR

Las autoridades investigan si una falla mecánica fue la responsable de que el colectivo se quedara sin frenos. Por ahora, se recomienda evitar la zona.

Impactante accidente en Comodoro Rivadavia
Impactante accidente en Comodoro Rivadavia
Foto: ADNSUR

NOTA EN DESARROLLO

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer