Este lunes por la mañana se vivieron momentos de terror y pánico en pleno casco céntrico de Comodoro Rivadavia cuando un colectivo, presuntamente, se quedó sin frenos y terminó chocando contra varios vehículos en la intersección de las calles San Martín y Güemes.

Según los primeros datos obtenidos por ADNSUR, el colectivo provocó un múltiple choque contra varios autos en circulación. El impacto fue tan fuerte que algunos vehículos quedaron amontonados contra la vereda, causando daños materiales considerables.

El episodio causó gran conmoción entre transeúntes y vecinos de la zona, quienes vivieron momentos de angustia ante el caos generado por el accidente. La circulación vehicular fue interrumpida en esa parte del centro mientras se realizaban las tareas de limpieza y los peritajes para esclarecer las causas del hecho.

Las autoridades investigan si una falla mecánica fue la responsable de que el colectivo se quedara sin frenos. Por ahora, se recomienda evitar la zona.

