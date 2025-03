Terror en plena calle: una jauría atacó a un vecino y casi lo mata

El pánico se apodera de la ciudad tras un nuevo ataque de la jauría de perros que ya dejó varias víctimas en la zona del Hospital Zonal. Esta vez, el afectado fue Juan Carlos Antual, un vecino que terminó con 10 puntos de sutura y heridas en ambas piernas tras ser derribado por los animales.

El hecho ocurrió el miércoles, un día antes de que una mujer fuera atacada en plena calle Mitre, lo que obligó a Protección Civil a capturar cinco perros peligrosos en la zona de Elflein y Rolando.

“Me mordieron y me tiraron al suelo”

Antual, que venía caminando por Moreno hacia el Hospital Zonal, se encontró con una escena inquietante: un hombre en situación de calle rodeado por una gran cantidad de perros agresivos.

“La gente no podía pasar. Intenté esquivarlos, pero me atacaron. Me mordieron en ambas piernas, me tiraron al suelo y no me soltaban”, relató.

El vecino, que ya había sufrido la tragedia de perder su iglesia en un incendio en diciembre pasado, quedó inmovilizado en el suelo, a merced de la jauría. “Son perros grandes, peligrosos. Menos mal que un muchacho joven, un ángel diría yo, me subió a sus hombros y me llevó al hospital. Le agradezco a ese chico ya las enfermeras, porque enseguida me atendieron y me curaron”, contó.

Actualmente, el hombre se encuentra en reposo y en tratamiento con antibióticos. “Me mordieron en distintas zonas, me pusieron 10 puntos y estoy todo vendado”, explicó.

Sobre la captura de los perros tras el ataque a la mujer en Mitre, Antual expresó su alivio, aunque con preocupación. “Imaginate si en vez de a mí, atacaban a un nene”, advirtió.