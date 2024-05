En una mañana cargada de tensión en el corazón de Neuquén, una taxista se convirtió en protagonista de un acto valiente que salvó la vida de una mujer en medio de una situación de violencia. Todo comenzó cuando la taxista, identificada como Roxana, fue llamada para realizar un viaje en el centro de la ciudad.

Mientras se encontraba cerca de la intersección de Rivadavia y Avenida Argentina, Roxana presenció una escena aterradora: un hombre agredía a una mujer dentro de un automóvil en movimiento, ignorando los semáforos en rojo y aumentando la gravedad de la situación . Sin dudarlo, Roxana decidió actuar.

Siguiendo al vehículo agresor, Roxana logró comunicarse con un agente de Policía que patrullaba la zona. Gracias a su rápida intervención y la colaboración de Roxana, pudieron detener al agresor antes de que la situación empeorara. El relato de Roxana revela la intensidad de esos momentos, con ella tocando la bocina y persiguiendo al agresor mientras intentaba coordinar con la Policía para detenerlo.

Finalmente, con la intervención de las autoridades, el agresor fue detenido y la mujer pudo ser rescatada. La valentía y determinación de Roxana en esta situación demuestran el impacto positivo que puede tener la acción ciudadana y la colaboración con las fuerzas de seguridad para prevenir tragedias.

Roxana, visiblemente emocionada, relató que el momento más satisfactorio fue cuando la mujer agradeció su intervención y pudo descender del vehículo agresor, poniendo fin a una situación de riesgo."Vino y me abrazó. Me dijo gracias me salvaste la vida porque no sé donde terminaba esto, ya llevo más de 7 denuncias y ahora otra más", afirmó en el medio Canal 7.