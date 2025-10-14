La Justicia de Río Negro decidió mantener detenido a un hombre acusado de violación de domicilio, resistencia a la autoridad y lesiones leves, tras un hecho de extrema violencia ocurrido en Cipolletti. El incidente tuvo lugar el 14 de junio pasado, cerca de las 7:20 de la mañana, cuando el sujeto saltó un paredón e ingresó a una vivienda ubicada sobre la calle Homero Manzi, en el barrio Villarino, donde se encontraban dos mujeres, una de ellas con discapacidad.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el hombre golpeó violentamente la puerta hasta derribarla y entró por la fuerza. Dentro de la vivienda, las víctimas comenzaron a gritar pidiendo ayuda, mientras una de ellas se encerraba en un dormitorio y la otra llamaba a la policía.

El violento arresto y los policías heridos

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, ingresaron al patio e intentaron reducir al intruso, pero el hombre se resistió con golpes y empujones, provocando un forcejeo que terminó con dos policías heridos. Uno de los agentes sufrió un traumatismo en el dedo índice derecho, mientras que el otro presentó una lesión en el tobillo izquierdo producto de la resistencia.

El atacante fue finalmente reducido dentro del baño tras varios minutos de lucha. Luego fue trasladado y puesto a disposición de la fiscal del caso, Rocío Rivero, quien le imputó los delitos de violación de domicilio, resistencia a la autoridad y lesiones leves, todos en concurso real.

Prisión preventiva y traslado a Viedma

Tras su detención, el hombre fue alojado en la Unidad de Detención N.º 12 de Viedma, por pedido propio, debido a conflictos previos con internos del penal de Cipolletti. En junio, la jueza de Garantías había dictado una prisión preventiva de cuatro meses, medida que ahora fue prorrogada tras una nueva audiencia realizada de manera virtual.

La magistrada aceptó el pedido del Ministerio Público Fiscal, que argumentó que los riesgos procesales continúan vigentes, especialmente la posibilidad de entorpecer la investigación y el miedo de las víctimas ante una eventual liberación.

El temor de las víctimas y los fundamentos judiciales

Durante la audiencia, la Fiscalía insistió en que el agresor representa un riesgo concreto para las mujeres y para el curso de la causa. “Las circunstancias que motivaron la medida cautelar no han cambiado”, sostuvo la jueza al confirmar la extensión de la prisión preventiva hasta la fecha de control de acusación.

Por su parte, la Defensora Oficial pidió que se consideraran medidas alternativas, como prohibición de acercamiento o vigilancia domiciliaria, pero el tribunal entendió que el nivel de violencia del hecho y los antecedentes de conflicto del imputado justifican su permanencia en prisión.