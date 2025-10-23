Terror en la Patagonia: delincuentes armados maniataron a una pareja de adultos mayores y huyeron con sus autos
Cuatro delincuentes, uno de ellos armado, ingresaron por el patio trasero, los maniataron y escaparon con dinero, objetos de valor y dos autos. La fiscalía investiga si existe conexión con otros asaltos recientes.
El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del jueves, en una casa ubicada cerca del club Marabunta, donde reside una pareja de adultos mayores. Según la denuncia, cuatro hombres encapuchados ingresaron por el patio trasero y sorprendieron a las víctimas mientras dormían. Uno de ellos portaba un arma de fuego, con la que amenazó a los propietarios para exigirles dinero.
Tras reducirlos y maniatar sus manos, los ladrones recorrieron el interior de la vivienda y sustrajeron dinero en efectivo, joyas y diversos objetos de valor. Antes de huir, escaparon en dos autos Volkswagen, modelos Taos y Up, pertenecientes a las víctimas.
“Actuaron con conocimiento del lugar”
De acuerdo con la información confirmada por el Ministerio Público Fiscal, los asaltantes actuaron con precisión y conocimiento previo del domicilio. “El comando radioeléctrico recibió el llamado de emergencia a la madrugada y de inmediato intervino la Brigada de Investigaciones junto a la fiscalía de turno”, indicaron fuentes judiciales.
En el lugar se realizaron levantamientos de huellas, análisis de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos. “Por ahora no hay detenidos, pero se están analizando imágenes y cumpliendo todas las diligencias de rigor”, informaron desde el MPF.
Creciente preocupación por robos violentos en Cipolletti
El asalto se suma a una serie de hechos violentos registrados en la ciudad durante las últimas semanas. La noche anterior, vecinos del mismo sector también denunciaron un robo de similares características, y días antes otra banda armada había irrumpido en una empresa de transporte sobre la ruta nacional 22, en cercanías de la isla Jordán.
En ese caso, los delincuentes maniataron a los empleados, robaron joyas y relojes de lujo y se llevaron dinero en efectivo, luego de ingresar al predio pasada la medianoche.