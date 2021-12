Una mujer se salvó de ser asesinada por su expareja gracias a que sus hijos le avisaron de las intenciones de su padre. Ella logró resguardarse en el baño, mientras él efectuó al menos ocho disparos desde afuera de la casa, pensando que la había matado.

Juan Cruz Campos, jefe de la Unidad Regional de Policía de Comodoro Rivadavia relató a ADNSUR que el hecho ocurrió el martes a la madrugada, en un domicilio de la zona de Kilómetro 8, donde se alertó sobre detonaciones de arma fuego.

“Cuando la policía llegó se encontró con una camioneta en el lugar donde adentro había una persona con una herida de arma de fuego en la cabeza con signos vitales”, contó. Y explicó que llegó una ambulancia para trasladarlo al hospital, pero que finalmente el hombre - de 45 años -murió en el trayecto.

El comisario precisó que se pudo establecer que esta persona había baleado la casa donde vivía su ex pareja, de quien se había separado hace dos años. "Tuvo la intención de matar a su ex pareja, efectuó uno disparos en la entrada no pudiendo ingresar y después fue a la parte trasera donde rompió los vidrios" de una ventana y disparó contra una cama.

"Gracias a dios esta señora no se encontraba y estaba a resguardo", dijo tras señalar que la mujer había sido alertada por sus hijos menores que se encontraban en la casa del padre y le avisaron de las intenciones de él., por lo que ella logró esconderse en el baño y llamar a la Comisaría de la Mujer para avisar.

Debido a que vivían en cercanías el hombre llegó antes que la policía, pero nunca pudo ingresar y los tiros los realizó desde afuera de la casa. "La hipótesis que tenemos nosotros es que esta persona habrá calculado que habrá matado a su ex pareja, se subió al vehículo y ahí se dispara en la cabeza", dijo el comisario.

Y finalmente confirmó que ya había denuncias anteriores en su contra, como así ttambién prohibiciones de acercamiento.