Terror en Centenario: un hombre escapó de las llamas tras el incendio intencional de su casilla

Un violento incendio destruyó una casilla en la zona de la segunda meseta de Centenario, durante la madrugada del jueves 16. El siniestro ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, en la intersección de las calles Emilio Manquiao y Claudia Falcone, y movilizó a bomberos voluntarios y personal policial de la Comisaría N° 52, quienes fueron alertados por vecinos y patrulleros que recorrían el sector.

Cuando la dotación de bomberos llegó al lugar, la estructura de madera y nylon estaba completamente envuelta en llamas. A pesar del rápido accionar de los equipos de emergencia, el fuego consumió toda la vivienda.

El dueño logró escapar

El propietario de la casilla, un hombre que se encontraba durmiendo en el interior al momento del incendio, relató que sintió una explosión y alcanzó a salir justo antes de que las llamas avanzaran por todo el techo.

“Me despertó el ruido, salí corriendo y ya estaba todo prendido fuego”, contó el hombre a los efectivos que intervinieron en el lugar.

Milagrosamente, no sufrió heridas graves, aunque perdió la totalidad de sus pertenencias.

Sospechan que el fuego fue intencional

De acuerdo con las primeras pericias y testimonios recogidos por la policía, no se descarta que el incendio haya sido intencional. El hecho ocurrió en una zona donde se registraron en los últimos meses conflictos entre personas vinculadas a hechos delictivos y consumos problemáticos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque deliberado.

Fuentes vinculadas a la investigación informaron que Criminalística trabaja en el lugar para recolectar indicios y determinar si hubo restos de combustibles o acelerantes utilizados para iniciar el fuego.