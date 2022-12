Terminó mal: Fueron a un hotel transitorio y mientras tenían sexo, les robaron el auto

Acabó mal. El pasado miércoles, un momento de profunda intimidad quedó frustrado por un hecho de inseguridad, en la ciudad de La Plata.

Allí una pareja había decidido disfrutar de un encuentro íntimo en un hotel alojamiento de la zona. Habían llegado hasta el lugar en su propio auto.

Tras dos horas, la pareja se encontró con que el auto ya no estaba donde lo habían dejado. “Eran las 0.30 horas. Ingresé nuevamente a informarle a la recepcionista y me manifestó que eso no es una cochera, que ellos no se hacían responsables”, añadió el joven indignado, al ser entrevistado por el sitio 0221.

En medio del enorme momento de preocupación, ambos dos fueron hasta conserjería para avisar lo que había sucedido. Uno de los empleados del hotel recibió la queja y fue a revisar las cámaras de seguridad.

"Las cábalas se respetan": Cuatro hoteles transitorios darán turnos gratis para "disfrutar" el partido de Argentina de una forma especial

Allí se pudo observar el momento exacto en el que el delincuente ingresó por el portón hacia la zona de las cocheras y optó por romper la cerradura del Gol, que era uno de los tres vehículos que había en ese momento. El robo ocurrió apenas 6 minutos después del ingreso de la pareja al hotel alojamiento.

“Lo raro es que en el tiempo que entré y se demoraban en darme las llaves de la habitación es el momento en que me estaban robando el auto”, relató Ariel, en alusión a que casi prácticamente no había clientes en el edificio y eso también quedó demostrado en el video, donde se observan varias cocheras vacías.

Trelew: le robaron el auto a una mujer del patio de su casa mientras dormía

El joven radicó la denuncia en la Comisaría Novena y la investigación quedó a cargo de la UFI N°9 de Autores Ignorados.

Como el auto todavía no apareció, Ariel pidió ayuda a todos los platenses para encontrarlo y dijo que ofrecerá una recompensa a quien aporte datos fidedignos para poder recuperarlo.