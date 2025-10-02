Este jueves por la mañana, un violento incidente mantiene en alerta al barrio San Benito de Río Gallegos, protagonizado por un policía de la provincia de Santa Cruz.

De acuerdo con lo que trascendió, el efectivo secuestró a su pareja y actualmente se niega a entregarse a las autoridades, que actuaron de inmediato tras recibir la denuncia.

Según informó La Opinión Austral, los agentes de la comisaría local se encuentran en el lugar, que permanece acordonado, y esperan la llegada de fuerzas especiales para intervenir en la situación.

Las autoridades intentan establecer contacto con el policía, pero la tensión crece entre los vecinos, que aseguran que todo comenzó en la madrugada y la crisis se prolonga con el correr de los minutos.

El operativo sigue en curso mientras los equipos de seguridad buscan una resolución pacífica para este delicado suceso que conmociona a la comunidad de San Benito.

NOTA EN DESARROLLO