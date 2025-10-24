Tensión y alivio en la cordillera: encontraron a las dos personas extraviadas en el volcán Lanín

El Parque Nacional Lanín confirmó este viernes al mediodía que las dos personas desaparecidas en el volcán fueron encontradas con vida, luego de un operativo de rescate que se extendió por más de 24 horas. Los andinistas habían sido reportados como extraviados el jueves por la tarde, cuando intentaban descender por la cara sur, un sector no habilitado y de difícil acceso.

El operativo comenzó el jueves por la tarde, tras la alerta recibida por personal del parque. Las autoridades activaron el protocolo de búsqueda y rescate, desplegando cuadrillas en distintos sectores de la montaña.

“Tres equipos del ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias) con diez agentes se desplazaron al lugar”, indicaron desde el Parque Lanín. Además, se sumaron guías de montaña de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM), que ascendieron por la senda de la cara sur para intentar localizarlos visualmente.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Durante la madrugada, un helicóptero privado con dos aeroevacuadores realizó dos sobrevuelos, aunque las condiciones meteorológicas impidieron aproximarse debido al viento y la baja visibilidad.

Hallados con vida y trasladados al hospital

La noticia más esperada llegó cerca del mediodía del viernes, cuando las autoridades confirmaron que los rescatistas lograron visualizar a las dos personas extraviadas. Poco después, fueron rescatadas con vida y trasladadas en ambulancia al hospital de Junín de los Andes, donde recibieron atención médica preventiva.

Buscan sancionar una ley para ayudar a las personas que están “sobreendeudadas”: de qué se trata

Fuentes del operativo informaron que ambos se encontraban exhaustos, con signos leves de hipotermia, pero fuera de peligro.

“El clima complicó las tareas, pero el trabajo coordinado entre todas las áreas permitió un resultado exitoso”, expresaron desde la administración del Parque Nacional Lanín.

El volcán permanece cerrado

Mientras continúan las tareas de evaluación, el Parque Nacional Lanín decidió mantener cerrado el acceso al volcán y a la Ruta Provincial 61 hacia Huechulafquen, debido al ingreso de un frente frío con viento blanco y nieve previsto para el fin de semana.

El Lanín, de 3.776 metros de altura, es uno de los atractivos más emblemáticos de la Patagonia, pero requiere autorización previa y registro obligatorio para realizar ascensos. Las autoridades recordaron que las zonas no habilitadas representan un alto riesgo, especialmente en contextos climáticos adversos.