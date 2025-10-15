Comodoro Rivadavia vivió un nuevo episodio de violencia este miércoles al mediodía en el barrio Roca, cuando un joven de unos 30 años fue agredido físicamente en un contexto que refuerza el enfrentamiento entre las familias Nieves y Vera, a pocas horas de la audiencia preliminar por el homicidio de Matías Nieves.

Tomás Vázquez, jefe seccional de la Comisaría Tercera, detalló a ADNSUR que desde temprano se implementó un operativo de seguridad en torno a la oficina judicial, debido a la expectativa por la audiencia de control de detención de las nueve personas detenidas el día anterior en relación con los disturbios.

“Un grupo de jóvenes, familiares de estas personas, estaba muy presente en el lugar”, señaló. “Fueron notificados de que la audiencia estaba prevista para la tarde, motivo por el cual debían retirarse del lugar”.

Tras el tiroteo e incendio se registró una brutal paliza

Fue durante este retiro cuando, “a su paso hacia sus domicilios, se encontraron con otro joven, aproximadamente de 30 años, que pertenece a un grupo antagónico”, indicó Vázquez. “Se generó una gresca en la que lo agredieron físicamente”.

El jefe policial explicó que solicitaron la presencia de una ambulancia del hospital regional, que asistió al joven, lo examinó y luego lo trasladó para descartar lesiones mayores. “Gracias a Dios no pasó a mayores”, afirmó.

Consultado sobre la agresión, Vázquez dijo: “Nos entrevistamos con el joven, quien manifestó que no desea iniciar acciones judiciales porque tiene problemas previos con estas personas y las conoce”.

Respecto al contexto de estos hechos y la relación con la investigación judicial, Vázquez manifestó: “Todo comienza con el debate de la investigación por el homicidio de uno de los integrantes de la familia Nieves, cuya audiencia generó enfrentamientos entre familiares del sindicado autor”.

Para evitar nuevos incidentes, la policía reforzó su accionar. “En concordancia con la Unidad Regional y la Sección de Operaciones, montamos un amplio dispositivo para evitar que esto vuelva a suceder”, indicó. “Durante la audiencia vamos a reforzar aún más con móviles, personal y grupos especiales para garantizar la seguridad de los funcionarios judiciales”.

Actualmente, “el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada está patrullando las inmediaciones, junto con móviles y personal de diversas dependencias que rotan cada 20 o 30 minutos bajo la supervisión del segundo jefe y mía”, concluyó Vázquez.

