Un violento y angustiante episodio conmocionó en la madrugada de este lunes la sede de Crónica TV, ubicada en avenida Juan de Garay 140, en el histórico barrio porteño de San Telmo. Cerca de las 5.30 de la mañana, un hombre armado con un cuchillo irrumpió en el edificio de manera agresiva, desatando una situación de pánico entre los trabajadores y obligando a interrumpir la transmisión del canal.

El hecho produjo daños materiales y generó una respuesta inmediata de los servicios de emergencia y fuerzas de seguridad. Afortunadamente, no hubo heridos, pero el impacto en el personal y en la normalidad del canal fue profundo.

Entró a los cuchillazos y amenazó al personal de Crónica TV

Según el relato de testigos y trabajadores del canal, el hombre —que posteriormente sería identificado— irrumpió violentamente en la planta baja del edificio, donde se encuentran ubicados los estudios de Crónica TV. En su ingreso, atacó con el cuchillo al personal de seguridad, provocando una situación caótica en el interior de la redacción.

El agresor no cesaba en sus exabruptos y gritos, vociferando frases como “soy el mejor y me quieren matar”, generando confusión y alarma entre los empleados y periodistas que se encontraban realizando las tareas matutinas habituales.

En un momento de tensión, el hombre rompió ventanales y una televisión, aumentando la sensación de peligro dentro del canal. Algunos testigos lo describieron como “el loco del cuchillo”, dada su actitud errática y violenta.

La señal de noticias debió interrumpir la transmisión en vivo de inmediato para preservar la seguridad del personal y activar el protocolo de emergencia correspondiente. Según confirmaron desde Crónica TV, el primer noticiero de la señal fue abruptamente suspendido cuando el sujeto logró ingresar a las instalaciones. Esto generó una situación inédita para la emisora, que siempre se caracteriza por su cobertura constante las 24 horas.

La alerta se extendió rápidamente: se comunicó al 911, al SAME con su equipo psiquiátrico y se desplegaron fuerzas policiales y de Gendarmería para encapsular y controlar la escena. Además, se colocó un vallado perimetral para restringir el acceso y preservar la integridad de las personas dentro del edificio.

Diálogo, reducción del incidente y los antecedentes del detenido

Tres periodistas del canal demostraron valentía al intentar dialogar con el agresor cuando observaron que ya no portaba el cuchillo.

Entre ellos se encontraba Mati Rufett, periodista deportivo presente en la escena, quien describió momentos tensos en los que el hombre, confundido y alterado, mostraba comportamientos incoherentes, como levantar la remera y bajar los pantalones de manera inexplicable. Según Rufett, el hombre estaba desesperado y afirmaba que una banda quería matarlo.

Finalmente, equipos especializados de seguridad, entre ellos el Grupo GEOF y la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), ingresaron al edificio, redujeron al sujeto y lo detuvieron sin que se registraran heridas para el personal de Crónica TV.

El agresor fue inmediatamente asistido por personal médico y fue trasladado al Hospital Argerich para una evaluación psiquiátrica y médica profunda. Fuentes policiales confirmaron que el detenido posee antecedentes penales relacionados con delitos como drogas, robo, tentativa de robo y hurto. También registra una condena en suspenso dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 59.

La Unidad de Flagrancia Este inició actuaciones por violación de domicilio y daños, en función de la entrada ilegítima y la rotura de vidrios dentro del edificio.

El comunicado oficial de Crónica TV tras el grave ataque

La emisora emitió un comunicado oficial donde explicó en detalle lo sucedido: “El primer noticiero de la señal debió ser interrumpido de manera abrupta tras el ingreso a las instalaciones de un sujeto armado y absolutamente fuera de sí”.

Por otro lado, destacaron la gravedad del suceso y la rápida reacción para salvaguardar la integridad del personal y las instalaciones.

Además, puntualizaron que el agresor vulneró la seguridad sorteando los mecanismos previstos, llegando a ingresar a los estudios y lanzando gritos que pusieron en peligro la transmisión y la calma del equipo.