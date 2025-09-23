Un grave episodio de violencia gremial se registró este lunes por la mañana en General Roca, en el marco de una protesta de trabajadores desocupados que reclaman ser incorporados a las tareas del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS).

Todo ocurrió cerca de las 9, cuando un grupo de alrededor de 40 manifestantes se concentró en el ingreso a la zona de obra. Allí apareció un delegado de la UOCRA, identificado como Altamirano, quien discutió con uno de los desocupados. La pelea escaló a los golpes de puño y, en medio del forcejeo, al gremialista se le cayó un arma de fuego tipo revólver.

De inmediato la levantó y efectuó un disparo. Según relataron testigos, el tiro no fue dirigido contra ninguna persona en particular, aunque generó pánico entre los presentes. La secuencia fue registrada en video por los trabajadores y ya fue entregada a la Justicia.

Reclamo laboral y tensión gremial

Los manifestantes aseguran que el delegado intentó amedrentarlos para que desistieran del reclamo por los puestos de trabajo en la obra. Aunque la protesta se extendió hasta las 11, no impidió el paso de vehículos hacia el área de construcción.

Los desocupados estiman que son 120 trabajadores los que esperan ser contratados. Señalan que la conducción actual del gremio prioriza a empleados de Villa Regina por sobre los de Roca, lo que alimenta la disputa interna.

La UOCRA seccional Roca atraviesa una crisis desde abril, cuando el entonces delegado Leonardo Pridebailo renunció y la organización quedó bajo la intervención de un dirigente enviado desde Buenos Aires. En ese marco, las facciones enfrentadas mantienen un clima de alta conflictividad.

La importancia del oleoducto VMOS

El oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) es considerado una de las obras estratégicas para el futuro energético argentino. Con una extensión de 437 kilómetros, unirá la Cuenca Neuquina con la terminal de Punta Colorada, en Río Negro, permitiendo exportar petróleo y gas al mundo.

El acuerdo firmado con la Provincia establece que al menos el 80% de los trabajadores deben ser rionegrinos y que las empresas contratistas prioricen el Compre Rionegrino, a fin de dinamizar la economía local.

El consorcio Vaca Muerta Oil&Sur S.A., integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell, se hará cargo de la financiación, construcción y operación del oleoducto.