Tensión en Trelew: un hombre armado mantuvo cautivas a su expareja y a su hija

La violencia de género es una problemática urgente que preocupa, generando situaciones de riesgo y vulnerabilidad para mujeres y niños.

Estos episodios no solo afectan directamente a las víctimas, sino que también conmocionan a los entornos sociales y exigen respuestas rápidas y contundentes por parte de las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales.

En este marco, durante la madrugada del sábado 13 de septiembre, ocurrió un hecho que generó un fuerte despliegue policial. La situación se prolongó por varias horas y terminó con la intervención de un grupo especial.

En la madrugada del sábado 13 de septiembre, cerca de las 2:44, la Comisaría Segunda de Trelew recibió una alerta por un episodio de violencia que se desarrollaba en una vivienda ubicada en la zona norte de la ciudad. Cuando los efectivos llegaron al lugar, el hombre involucrado salió al patio delantero fingiendo que se retiraría, pero rápidamente cambió su actitud: sacó un arma y amenazó con tomar una decisión drástica.

En ese momento, el sujeto efectuó tres disparos al aire y subió a la planta alta de la casa, donde se atrincheró junto a su ex pareja y su hija, manteniéndolas cautivas y generando una situación de extrema tensión y peligro para los vecinos.

Frente a la gravedad del caso, la Policía de Chubut activó el protocolo para incidentes críticos, convocando al Equipo de Negociación (ENIC) y al Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP). Se acordonó el perímetro para garantizar la seguridad de las personas en las inmediaciones.

Después de varias horas de negociación, alrededor de las 6 de la mañana, los negociadores lograron que el hombre hablara con su madre, quien había llegado al lugar. Este diálogo fue fundamental para que depusiera su actitud, entregara el arma y descendiera sin ofrecer resistencia. En ese momento, fue reducido por los efectivos del GEOP.

En tanto, pudieron secuestrar el arma y otros elementos de interés en la causa. Con respecto al hombre, fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Zonal de Trelew. Fue imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad.

LIBERARON AL HOMBRE QUE SE ATRINCHERÓ EN UNA CASA, ARMADO CON UN CUCHILLO Y FRENTE A SUS TRES HIJOS EN COMODORO

La audiencia de revisión por resistencia a la autoridad que involucró al imputado Óscar Isaías Valdéz Carbajal tuvo lugar la mañana del lunes 8 de septiembre ante los jueces penales Carlos Richeri y José Luis Ennis, ambos de Esquel.

Durante la sesión, las defensoras públicas Juliana Fuentes y Vanesa Vera calificaron como arbitraria la resolución emitida por el juez de control el pasado sábado, quien había dispuesto la prisión preventiva para su asistido. En consecuencia, solicitaron la inmediata libertad de Valdéz Carbajal bajo la modalidad de presentaciones semanales ante la autoridad judicial. Vale destacar que esta petición se basó en el argumento de que no existen elementos suficientes que justifiquen el riesgo de fuga y que la prisión preventiva debe ser considerada una medida excepcional.

En contraposición, el representante del Ministerio Público Fiscal, Facundo Oribones, manifestó su desacuerdo con la defensa y defendió la prisión preventiva dictada por el juez natural del caso, argumentando que fue una medida fundada, razonada y proporcionada. Oribones enfatizó que la decisión está sustentada en el historial procesal del imputado, quien previamente estuvo prófugo durante un año y medio antes de ser condenado en otro proceso judicial.

Además, destacó que existen otras causas judiciales en trámite contra Valdéz Carbajal, incluyendo una acusación por abuso sexual con una pretensión punitiva de hasta 20 años de prisión, que evidencia la gravedad del caso y justifica las medidas cautelares adoptadas para asegurar la adecuada marcha del procedimiento.

La defensa, por su parte, hizo hincapié en que esta causa tiene una pretensión punitiva de 10 meses de prisión y puntualizó que Valdéz Carbajal se encontraba en libertad con medidas sustitutivas en el proceso judicial por abuso sexual, donde este martes se llevará a cabo la audiencia preliminar.

Su postura fue que, dado que no existe peligro concreto de fuga, la prisión preventiva constituye una medida desproporcionada. Además, apelaron a la calificación de arbitraria de la resolución judicial inicial, sosteniendo que la aplicación de esta medida afectaría injustamente los derechos del imputado.

Por su parte, la asesora de Menores, Andrea Mac Garva, coincidió con el Ministerio Público Fiscal en mantener la prisión preventiva, argumentando también en función de la gravedad de los hechos y el riesgo procesal que implicaría la libertad del acusado.

Tras un cuarto intermedio, el tribunal de revisión resolvió de manera unánime conceder la libertad a Óscar Valdéz Carbajal, señalando que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y que en este caso no se configuraron los requisitos necesarios para sostenerla. Esta decisión implica que el imputado podrá continuar el proceso judicial en libertad, bajo las condiciones que se establezcan para garantizar su comparecencia y el normal desarrollo de la investigación.

Con información de Diario Jornada, redactada y editada por un periodista de ADNSUR