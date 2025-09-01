Tensión en Santa Cruz: dos menores realizaron una arriesgada maniobra al manejar un auto
Los menores fueron observados realizando una peligrosa acción y, tras una denuncia, intervino la justicia. En el marco de un allanamiento en una vivienda, la policía secuestró el vehículo quehabrían usado los adolescentes para circular.
Conducir un vehículo implica una gran responsabilidad, ya que requiere conocimientos, habilidades y un compromiso para respetar las normas de tránsito. Cuando menores de edad toman el volante sin la debida autorización ni experiencia, se incrementan considerablemente los riesgos. De esta manera, la falta de control y la imprudencia pueden desencadenar accidentes graves con consecuencias fatales.
Además, los menores suelen subestimar el peligro que implica manejar, lo que los lleva a realizar maniobras riesgosas o a adoptar conductas temerarias que ponen en peligro su integridad y la de otros. El desconocimiento de las normas de tránsito y la inexperiencia dificultan la toma de decisiones correctas en situaciones de emergencia, aumentando la probabilidad de incidentes.
El pasado jueves 28 de agosto, al mediodía, la División de Investigaciones de Pico Truncado realizó el secuestro de un auto, un Renault Torino, que estaba siendo manejado por dos menores de edad.
Cabe recordar que ese mismo vehículo había sido observado circulando por la ciudad con un adolescente acostado sobre el capot, en una arriesgada maniobra.
Tras la denuncia del hecho, intervino el juez Marcelo Nieva Figueroa, quien ordenó realizar un operativo y se constató que eran menores los que habían participado de la maniobra. En ese marco, se autorizó un allanamiento que terminó con una intervención policial en una vivienda ubicada sobre la calle Alem al 1300.
De esta manera, el vehículo quedó secuestrado y alojado en la Comisaría Segunda de Pico Truncado, a disposición del juzgado.
ACCIDENTE EN SANTA CRUZ: UNA MUJER VOLCÓ EN LA RUTA 17 TRAS PERDER EL CONTROL POR EL RIPIO HÚMEDO
El pasado domingo 31 de agosto, por la tarde, cerca de las 14:40 horas, ocurrió un accidente de tránsito en la Ruta Provincial N°17, cerca de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, Santa Cruz. Un vehículo Renault Sandero, circulando por un camino de ripio húmedo, perdió el control y terminó volcando.
La conductora logró salir por sus propios medios y, afortunadamente, no sufrió heridas graves. Según relató, la humedad en el ripio hizo que el auto derrapara y volcara.
Al recibir el aviso, rápidamente se movilizaron la policía, los bomberos y el personal de salud para asistir en el lugar. Los bomberos revisaron el vehículo para asegurarse de que no existieran riesgos de incendio ni derrames de combustible, y colaboraron con el orden del tránsito, ya que la ruta es muy transitada por transportistas y vecinos que se dirigen a la Ruta 288.
La conductora fue trasladada al hospital para una revisión médica completa y comprobar que se encontraba en buen estado.
Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR