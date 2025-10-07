Tensión en San Patricio del Chañar: la policía frenó una toma de terrenos y hubo dos demorados

Momentos de tensión se vivieron en la noche del viernes en San Patricio del Chañar, cuando un grupo de personas intentó ocupar un terreno ubicado frente al barrio 188 Viviendas. El hecho se registró alrededor de las 0:30 del sábado y, gracias a la rápida intervención del personal de la Comisaría N°13, se logró evitar que la situación derivara en un desalojo forzoso.

El comisario Eduardo Díaz, jefe de la dependencia local, explicó que los ocupantes se habían organizado previamente y que , listas para ingresar al predio.

“Fuimos notificados de que un grupo de personas tenía intenciones de ocupar un terreno que consideraban sin propietario. Cuando llegamos, ya estaban organizados para instalarse”, indicó el jefe policial.

El operativo se extendió durante toda la madrugada y parte de la mañana del sábado, con la participación de vecinos que también intentaron impedir la toma del predio. Finalmente, las personas involucradas decidieron retirarse voluntariamente al ser notificadas de que la Justicia había emitido una orden de desalojo.

Durante la actuación policial, dos hombres fueron demorados y se secuestraron elementos que confirmaban la intención de permanecer en el lugar, entre ellos reposeras, mantas, frazadas, una carpa y bolsas de dormir.

“Todo indicaba que el objetivo era instalarse ahí de manera irregular”, precisó Díaz.

El comisario destacó que, pese a la tensión inicial, no hubo enfrentamientos ni heridos y que la prioridad fue preservar la paz social en la comunidad.

Vecinos del Chañar, pero sin autorización

Sobre la procedencia de las personas involucradas, Díaz aclaró que todas eran residentes de San Patricio del Chañar.

“Son oriundos de acá. La mayoría está registrada en programas municipales de acceso a terrenos o viviendas, pero dentro de ese grupo hubo un pequeño número que intentó presionar al Estado municipal mediante esta acción”, señaló.

La Fiscalía de Delitos Económicos interviene en el caso y mantiene contacto permanente con la Policía local. Díaz confirmó que ya existían advertencias sobre posibles intentos de toma en distintos puntos del ejido.

“No es la forma de acceder a una vivienda”

El comisario enfatizó que la ocupación ilegal no es una vía válida para resolver la demanda habitacional y que la Policía actuará cada vez que se detecten maniobras de este tipo.

“Nosotros ya habíamos advertido que no es la forma de acceder a una vivienda o a un terreno. Estamos para evitar cualquier intento de ocupación, venga de quien venga”, remarcó.

Díaz también aclaró que el predio no estaba abandonado, como afirmaban los ocupantes, sino que forma parte de un loteo municipal.

“Ese lugar pertenece al barrio 188 Viviendas y actualmente se utiliza como canchita. Está previsto que el municipio lo destine a un espacio verde o de fiscalización en el futuro. Bajo ninguna circunstancia está habilitado para ocuparlo”, detalló.