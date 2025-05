Un presunto motín en la Unidad 11 de Neuquén reavivó las denuncias por las condiciones de detención en la cárcel provincial. Según relataron familiares de los internos, el conflicto se produjo en uno de los pabellones donde, aseguran, los reclusos permanecen sin servicios básicos como agua, luz y gas. La situación generó momentos de tensión este lunes en el ingreso al penal, donde se registraron discusiones con los custodios.

Claudio Antigual, padre de uno de los internos, denunció públicamente que su hijo y otros detenidos están viviendo en condiciones inhumanas. “Están sin agua, sin luz y sin gas, no tienen cómo calefaccionarse ni condiciones mínimas de higiene”, declaró. En ese contexto, familiares anunciaron que radicarán una denuncia formal en la fiscalía para que intervenga la Justicia y se investigue lo ocurrido dentro del penal.

Las autoridades penitenciarias no confirmaron oficialmente que se haya tratado de un motín, pero sí reconocieron que hubo un “incidente” que motivó restricciones internas. Mientras tanto, el Comité Contra la Tortura ya había advertido en su informe 2024 sobre los altos niveles de hacinamiento y deterioro estructural en la U11, que actualmente funciona por encima de su capacidad operativa.

El documento señala que “hay sobrepoblación en pabellones y celdas, con condiciones de habitabilidad degradantes”, y enumera problemas de ventilación, falta de acceso a luz natural y artificial, y deficiencias en los sistemas de saneamiento. Estos factores, según el informe, agravan la conflictividad interna y aumentan los riesgos tanto para los detenidos como para el personal penitenciario.

La Justicia mantiene una restricción vigente para alojar nuevos internos en la cárcel, justamente por las condiciones denunciadas. Hasta que no se resuelva la superpoblación, no deberían ingresar nuevos detenidos a la U11. Sin embargo, los familiares temen que estas medidas no se estén cumpliendo y que la situación pueda empeorar si no hay respuestas concretas.