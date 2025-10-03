La noche del miércoles se vivió un episodio de extrema tensión en El Huecú, donde dos policías de la Comisaría N.º 33 lograron salvar a un bebé de ocho meses que presentaba un cuadro de asfixia. La rápida intervención fue clave para que el hecho tuviera un desenlace favorable.

El episodio ocurrió cerca de las 23:10, sobre calle Mañke Cayucal, frente al edificio municipal. Una joven madre salió desesperada a la vía pública con su hijo en brazos para pedir ayuda y fue asistida de inmediato por los efectivos que patrullaban la zona.

Maniobras en plena emergencia

Los protagonistas fueron el Suboficial Principal Gustavo Huani y el Cabo Nahuel Giufrida, quienes trasladaron a la madre y al bebé en la patrulla hacia el hospital local. Durante el trayecto, Giufrida sostuvo al pequeño en posición boca abajo y aplicó maniobras de primeros auxilios.

¡Otra vez viento! Emitieron una nueva alerta amarilla por fuertes ráfagas en Comodoro y en otras partes de Chubut

Fue entonces cuando el niño expulsó un bolo blanco que le obstruía las vías respiratorias. En la guardia del hospital recibió oxígeno y quedó en internación preventiva, aunque rápidamente recuperó su buen estado general.

La acción de los efectivos fue destacada públicamente por el intendente Diego Fuentes, quien en redes sociales los calificó como “héroes de nuestra localidad”.

“Su compromiso, vocación y humanidad representan un verdadero orgullo para toda nuestra comunidad. Gracias por cuidarnos y demostrar, una vez más, que la entrega y el servicio hacen la diferencia”, expresó el jefe comunal.

Otro antecedente en Villa La Angostura

No es la primera vez que la Policía neuquina protagoniza un rescate de este tipo. En marzo de este año, en Villa La Angostura, una beba de un año quedó atrapada dentro de un vehículo sobre la ruta nacional 40 sin oxígeno y casi sin pulso. Allí, la Oficial Inspector María Ontiveros aplicó la maniobra de Heimlich y logró reanimarla, en un caso que también fue considerado un milagro.