Tensión en Chubut: un hombre se tiró desde un primer piso para no ser desalojado de un alquiler temporario

Un hecho inusual generó conmoción y un importante despliegue policial durante la mañana de este miércoles 22 de octubre en Playa Unión . Un hombre, de unos 30 años, tomó la drástica decisión de arrojarse desde la ventana de un primer piso de un complejo de departamentos de alquiler temporal, sufriendo heridas que, afortunadamente, no revistieron gravedad. El incidente se desencadenó luego de que el propietario del lugar le comunicara que su contrato de alquiler por una noche había concluido y debía abandonar la propiedad.

El suceso tuvo lugar en la zona conocida como Ribera Norte , un área concurrida de la villa balnearia. Según confirmó el comisario Juan García , jefe de la Comisaría de Playa Unión, todo comenzó entre las 7:30 y las 8:00 de la mañana, un horario en el que la tranquilidad matutina se vio interrumpida por el llamativo evento.

El origen del conflicto: un alquiler vencido

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos proporcionados por las autoridades policiales, el hombre había alquilado uno de los departamentos del complejo para pasar la noche . No se encontró solo, sino en compañía de dos mujeres. A primera hora de la mañana, el dueño del establecimiento se presentó en la unidad para notificarle de manera verbal que el tiempo por el cual había pagado ya se había cumplido y que, por lo tanto, debía proceder a retirarse junto a sus acompañantes para dejar el lugar disponible.

La reacción del inquilino fue completamente inesperada. Lejos de acatar la solicitud, se negó rotundamente a abandonar el departamento. “Una persona masculina estaba alquilando la noche con dos femeninas, y el propietario le informó que ya se le habían terminado las horas, por lo que debía retirarse. No se quiso retirar y se arrojó por la ventana ”, explicó de manera precisa el comisario García en diálogo con Canal 12. La negativa escaló rápidamente hasta que, en una decisión impulsiva y peligrosa, el hombre se lanzó al vacío.

Asistencia inmediata y estado del protagonista

Tras el impacto contra el suelo, el hombre fue asistido de inmediato. El propio dueño del complejo fue quien alertó a las autoridades sobre lo que estaba sucediendo. “El mismo propietario del lugar avisó a la policía, y acudieron dos móviles que tomaron intervención en el caso”, detalló García.

Una ambulancia llegó minutos después y el personal de salud le brindó las primeras atenciones en el lugar, para luego trasladarlo al hospital local para una evaluación más exhaustiva. “Se arrojó desde un primer piso y producto de la caída tuvo lesiones leves ”, indicó el jefe policial. Además, una de las observaciones clave que hicieron tanto el personal policial como el médico fue el estado en el que se encontraba el hombre. Las autoridades precisaron que “estaba bajo el efecto de sustancias, aunque no se pudo determinar si eran alcohólicos o estupefacientes” . Este factor podría haber influido en su errática y peligrosa decisión de saltar para evitar el desalojo.

El hombre involucrado tiene aproximadamente 30 años y, según fuentes policiales, es una persona conocida en el ámbito de Playa Unión.

Intervención sin mayores complicaciones

El comisario a cargo del operativo comentó que, a pesar de lo dramático del suceso, el caso no presentó mayores complicaciones ni derivó en situaciones de violencia adicionales. No se registraron daños a la propiedad ni hubo riesgo para terceras personas , ya que la situación se centró exclusivamente en la acción del inquilino. Las dos mujeres que lo acompañaban fueron identificadas por la policía, aunque no trascendieron mayores detalles sobre su participación en el evento. La rápida intervención policial y la colaboración del propietario fueron claves para resolver el incidente sin que pasara a mayores.