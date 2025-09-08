Durante un fin de semana marcado por una amplia oferta de actividades deportivas y culturales, las localidades de Esquel y Trevelin se convirtieron en el epicentro de numerosos eventos que convocaron a una gran cantidad de vecinos y visitantes.

En este contexto, la Unidad Regional Esquel, a cargo del comisario inspector Hugo Melipil, desplegó un operativo especial orientado a garantizar la seguridad y el orden durante estos días de alta concurrencia.

El comisario Melipil destacó que, a pesar de la notable demanda de servicios policiales motivada por la gran afluencia de público y la diversidad de actividades, todas las intervenciones se resolvieron de manera pacífica y sin que se produjeran incidentes de relevancia. “Fue un fin de semana con mucho movimiento, especialmente en Esquel y Trevelin, donde nuestros efectivos trabajaron intensamente para que todo transcurriera con normalidad”, aseguró.

Los efectivos participaron en distintas tareas de prevención y control en los eventos deportivos y culturales, prestando apoyo tanto en la vía pública como en espacios cerrados. La coordinación entre las fuerzas y la comunidad fue fundamental para mantener un ambiente seguro y evitar situaciones conflictivas.

UNA VIOLENTA PELEA EN CORCOVADO

El episodio más destacado tuvo lugar en la localidad de Corcovado, el pasado sábado por la noche. Poco después de las 20:30 horas, agentes policiales acudieron a un llamado por una pelea entre al menos tres hombres en la vía pública. Durante la intervención, los oficiales fueron alertados de que uno de los involucrados portaba un arma de fuego.

Tras confirmar esta información, la policía procedió al secuestro preventivo del arma y a la aprehensión del individuo que la portaba. La investigación posterior indicó que el detenido habría intentado utilizar el arma contra otro participante en la gresca.

La Fiscalía de Esquel intervino rápidamente en el caso y, tras la audiencia de control de detención realizada el domingo, el hombre quedó en libertad mientras continúa el proceso judicial.

ROBARON UN AUTO DE ALTA GAMA EN EL MAITÉN

En la madrugada de este lunes, alrededor de las 6 de la mañana, se registró un hurto automotor en la localidad de El Maitén que movilizó a la Unidad Regional de Esquel y puso en alerta a las autoridades policiales de la zona.

Según informaron fuentes oficiales, un delincuente aprovechó que el propietario de un vehículo de alta gama lo había dejado con el motor en marcha para sustraerlo y escapar, probablemente cruzando hacia otra provincia.

El hecho ocurrió mientras el dueño participaba de una reunión familiar y, al retirarse, dejó el auto encendido para “calentar el motor y retomar el camino a su casa”, explicó Hugo Melipil, jefe de la Unidad Regional de Esquel. “Esa circunstancia fue aprovechada por el delincuente para tomar el auto y salir”, añadió.

Gracias a una denuncia realizada por un vecino, la comisaría de El Maitén actuó inmediatamente y alertó a la Unidad Regional. Las primeras investigaciones lograron identificar al presunto autor del hurto, aunque el vehículo aún no ha sido recuperado.

Con información de EQSNotas, editada y redactada por un periodista de ADNSUR