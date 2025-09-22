Tensión en Centenario: bomberos salvaron a una familia cuando su camioneta quedó colgando sobre un socavón

Un insólito y peligroso episodio se vivió este domingo en Centenario, cuando una camioneta Ford EcoSport blanca quedó al borde de caer a un socavón de 2.5 metros de profundidad lleno de agua cloacal. La escena generó gran tensión en el barrio y demandó la intervención de los Bomberos Voluntarios, que lograron estabilizar el vehículo y rescatar a sus ocupantes.

El hecho en calle Formosa

El incidente ocurrió sobre calle Formosa, en medio de una obra municipal destinada a detectar filtraciones en el sector. Debido a estos trabajos, el tránsito estaba interrumpido y solo quedaba un acceso habilitado, lo que obligaba a los vehículos a realizar maniobras complicadas para girar en un espacio reducido.

En ese contexto, la camioneta en la que viajaban una mujer y sus dos hijos menores intentó retroceder para salir del corte. Sin embargo, una maniobra fallida provocó que el vehículo se deslizara hacia atrás y quedara colgando sobre el borde del pozo. La imagen era impactante: el rodado quedó suspendido, balanceándose como un péndulo, a punto de caer al interior del socavón.

El rescate de Bomberos

El jefe de Bomberos de Centenario, Patricio Álvarez, relató que al llegar al lugar encontraron a la conductora dentro de la camioneta en estado de shock, sosteniendo con fuerza el freno para evitar que el rodado se deslizara hacia atrás. Los dos menores lograron escapar antes de la llegada de los rescatistas.

“Gracias a Dios no cayó al pozo. Cuando llegamos con la unidad de rescate comenzamos la maniobra para estabilizar el vehículo y evitar que se fuera hacia atrás”, explicó Álvarez.

El operativo incluyó el uso de equipos especiales para asegurar la camioneta y luego retirar a la conductora, que permanecía bloqueada por el miedo. Finalmente, todos resultaron ilesos y la camioneta tampoco sufrió daños de consideración.

Una calle en obra y un riesgo inesperado

Según explicó Álvarez, la calle estaba clausurada debido a una obra ejecutada por una empresa contratada por la municipalidad, destinada a investigar filtraciones cloacales. “La calle está interrumpida y solo una vía cercana quedó habilitada para girar”, indicó.

La familia afectada no era de Centenario, sino de Cinco Saltos, y al encontrarse con el corte intentó regresar sin advertir el peligro de retroceder en esa zona. Esa combinación de factores derivó en el riesgoso episodio que pudo terminar en tragedia.