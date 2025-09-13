Tensa madrugada en Chubut: discutió con su ex pareja, disparó al aire con una pistola y se atrincheró en una casa

Un grave episodio de violencia y crisis emocional se registró en la madrugada del sábado en Trelew donde un hombre de 30 años se atrincheró con una pistola en el interior de una vivienda luego de un conflicto con su ex pareja.

El hecho ocurrió en el pasaje Santiago del Estero Norte y movilizó a varias divisiones de la Policía del Chubut, que aplicaron protocolos especiales para este tipo de incidentes.

Todo comenzó a las 02.44 de la madrugada cuando una llamada telefónica alertó a la guardia de la Seccional Segunda sobre un hecho de violencia de género en curso. Al llegar al lugar, los efectivos constataron una confrontación entre un hombre y su ex pareja. En ese momento, el sujeto salió al patio frontal de la casa y, tras insinuar que se retiraría, cambió de actitud: sacó una pistola, se la colocó en el cuerpo y advirtió que se quitaría la vida.

A partir de allí, la situación se tornó crítica. El hombre efectuó tres disparos al aire en distintos momentos y luego subió por una escalera hasta la planta alta, donde se atrincheró. La policía dispuso un operativo de contención, acordonó la zona y convocó al Equipo de Negociación en Incidentes Críticos (ENIC) junto con el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP).

Los negociadores iniciaron el diálogo con el hombre para intentar persuadirlo de deponer su actitud. Tras varias horas de tensión, cerca de las seis de la mañana se aplicó una estrategia clave: permitirle una comunicación directa con su madre, que se había acercado hasta el lugar. El contacto familiar resultó decisivo para que el sujeto accediera a soltar el arma y descender hacia la vía pública, donde fue reducido sin ofrecer resistencia.

Inmediatamente se solicitó una ambulancia para su traslado al hospital zonal, donde quedó bajo custodia policial y a la espera de atención psiquiátrica. La mujer víctima de la situación fue acompañada por personal de la Comisaría de la Mujer, que intervino de acuerdo con el protocolo de asistencia.

En el procedimiento se secuestró el arma utilizada y otros elementos de interés para la causa. El Ministerio Público Fiscal de Trelew, junto con la Oficina Judicial y el juez penal de turno, dispusieron que el hombre quedara imputado por privación ilegítima de la libertad e infracción al artículo 189 bis del Código Penal, vinculado a la tenencia y uso indebido de armas de fuego.