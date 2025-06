La policía de Chubut intervino este miércoles a la madrugada por un caso de violencia de género en un domicilio, en el barrio San Cayetano, en la zona sur de Comodoro Rivadavia. El hombre violento tenia un pedido de captura por lo que quedo demorado.

Según pudo conocer ADNSUR, eran cerca de las 03:50 de la madrugada cuando el centro de monitoreo alertó a la guardia de la Comisaría Sexta, sobre un incidente afuera de una casa sobre Avenida Polonia. Según se informó, en el lugar había un hombre golpeando con insistencia el portón de la vivienda de su expareja.

Al llegar al lugar, la patrulla identificó a un sujeto que coincidía con la descripción brindada por el monitoreo. Tras realizar la verificación de sus datos personales en el sistema policial, se constató que sobre el individuo pesaba un pedido de captura vigente. La orden había sido emitida por el Dr. Horacio Héctor Giusso, desde la localidad de San Justo, provincia de Buenos Aires.

Transportistas chilenos por el uso de la Ruta 40: "No vamos a aguantar que nos cobren otro arancel más"

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Oficina Judicial, quien dispuso que el sujeto quedara alojado en calidad de demorado en la dependencia policial, en el marco de una causa por Averiguación de Comparendo.

La policía no brindó mayores detalles sobre los motivos del pedido de captura, aunque se supo que el detenido permanecerá bajo resguardo hasta que se defina su situación judicial.

UNA ZONA COMPLEJA

A fines de mayo pasado, la jefa de la Seccional Sexta, Soledad Díaz, habló con ADNSUR sobre la situación en la jurisdicción en el último año y medio. Allí, reconoció que durante su gestión, los delitos más frecuentes han sido violencia familiar, agresiones y desobediencia. “Los puntos fundamentales acá son la violencia familiar y homicidios, además de conflictos entre grupos de jóvenes que se conocen o se desconocen, lo que genera enfrentamientos”, explicó.

Sueldo de empleadas domésticas: cuánto se paga por hora en junio de 2025 y cómo calcular el aguinaldo

La comisaria también mencionó que muchas de las extensiones del barrio surgieron de asentamientos o ocupaciones, lo que provocó un desarrollo urbano desordenado que dificulta la tarea policial. “Es un barrio con mucha solidaridad interna, pero también con conflictos entre vecinos, especialmente cuando llegan personas de afuera que son vistas como invasores”, añadió.

En cuanto a los recientes robos callejeros denunciados en San Cayetano, Díaz aclaró que, según los datos oficiales, no se registraron un aumento en las denuncias. “Los índices de denuncias que tenemos muestran una baja en comparación con el año pasado”, afirmó.

Fin de la concesión de Hidroeléctrica Futaleufú: qué publicó Nación ante la "nueva privatización" en Chubut

Sin embargo, reconoció que existe una modalidad donde muchas víctimas no realizan la denuncia formal. “A veces la gente no denuncia por cansancio o porque conoce a los agresores, que suelen ser jóvenes del mismo barrio que crecieron allí. Esto dificulta nuestro trabajo porque sin denuncia no podemos solicitar recursos ni aumentar la presencia policial”, explicó.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad para que se acerque a denunciar cualquier delito: “La denuncia es fundamental para que podamos pedir más recursos humanos y materiales a la unidad regional”, afirmó.