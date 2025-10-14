Un hombre oriundo de Santa Cruz, sobre quien pesaba un pedido de captura por una causa de abuso sexual agravado, fue detenido este domingo en la provincia de Entre Ríos. El arresto ocurrió durante un control vehicular de rutina en el puesto vial Bella Vista, cuando personal policial verificó que uno de los ocupantes de una camioneta tenía pedido de paradero vigente emitido por la Justicia santacruceña.

El operativo se llevó a cabo durante la tarde del domingo. Según confirmaron fuentes policiales, los efectivos del puesto de control detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux 4x2 en la que viajaban dos hombres mayores de edad.

Durante la identificación, al revisar los antecedentes de los ocupantes, los agentes constataron que uno de ellos figuraba en el sistema con un requerimiento judicial activo proveniente de la provincia de Santa Cruz.

El detenido, identificado con las iniciales R.M., era buscado por una causa caratulada como “abuso sexual agravado”, delito contemplado en el Código Penal Argentino y considerado de extrema gravedad. La solicitud judicial había sido emitida por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de El Calafate, desde donde se ordenó su captura para ser indagado por los hechos investigados.

Fuentes policiales detallaron que el procedimiento se desarrolló sin incidentes. Una vez confirmada la vigencia del pedido de detención, se dio inmediato aviso al juzgado interviniente, que dispuso que el acusado quedara a disposición de la Justicia.

En las próximas horas se coordinará el traslado del detenido hacia la provincia de Santa Cruz, donde deberá presentarse ante el tribunal competente. Mientras tanto, permanece bajo custodia policial en Entre Ríos, aguardando las actuaciones judiciales correspondientes.

¿CUÁLES SON LAS PENAS POR ABUSO SEXUAL AGRAVADO?

Penas según el tipo de abuso sexual agravado:

🔹Abuso sexual simple (sin acceso carnal):

Pena: de 6 meses a 4 años de prisión.

Pero si hay violencia o amenazas, o si la víctima es menor o no puede consentir, pasa a ser un caso más grave.

🔹Abuso sexual con acceso carnal (violación):

Pena: de 6 a 15 años de prisión.

Se considera violación cualquier forma de penetración (vaginal, anal u oral), con violencia o sin consentimiento.

🔹Abuso sexual agravado (art. 119, cuarto párrafo)

Pena: de 8 a 20 años de prisión.

Se agrava cuando: La víctima tiene menos de 13 años. El autor es ascendiente, tutor, autoridad, ministro de culto o persona con poder o confianza sobre la víctima. Hay pluralidad de autores (más de una persona participa). Se causa un daño grave en la salud física o mental. Se utiliza un arma o se provoca un embarazo.

🔹Si el abuso sexual agravado causa la muerte de la víctima:

Pena: de 20 a 50 años de prisión (art. 119, quinto párrafo).

El mínimo de pena por abuso sexual agravado es 8 años, y puede llegar hasta 20 o incluso 50 años si hubo homicidio durante el hecho. Además, son delitos no excarcelables y de acción pública, es decir, el Estado los investiga de oficio aunque la víctima no presente denuncia.