En los últimos años se conocieron casos de hechos de inseguridad en los que se ven involucrados adolescentes e incluso niños. Si bien las causas son múltiples y complejas, desde situaciones de vulnerabilidad social hasta entornos familiares frágiles, lo cierto es que la participación de menores en delitos como robos es una preocupación en la sociedad.

La ciudad de Trelew no es ajena a esta realidad, luego de que el pasado miércoles 3 de septiembre por la noche un hombre y dos menores de 14 y 11 años fueron atrapados por la policía tras intentar robar una moto en pleno centro.

El hecho fue reportado a las 22:20 horas cuando el Centro de Operaciones Policiales recibió una alerta sobre tres personas que estarían sustrayendo un motovehículo en la calle 28 de Julio, entre Edison y Marconi.

"Tenemos comprada a la policía, a tu hijo lo vamos a matar": la grave amenaza a una mujer en Caleta Olivia

Según el parte policial, el propietario del vehículo advirtió la maniobra y comenzó a seguir a los sospechosos, lo que motivó la intervención de personal policial. Un móvil de la Comisaría Primera patrulló la zona y logró interceptar a los tres implicados en la intersección de Soberanía Nacional y Buenos Aires.

Se trata de una moto marca Zanella de 110 cc, que presentaba daños visibles en los plásticos, el manubrio y el tambor de seguridad, producto del intento de robo.

Entre los demorados se encontraba un hombre que posee tres pedidos de captura vigentes, emitidos en distintas fechas de 2024 por diferentes juzgados de la provincia. Junto a él se encontraban dos menores de edad, de 11 y 14 años. Finalmente, el fiscal de turno, Dr. Héctor Amaya, dispuso la detención del mayor de edad, mientras que los menores fueron entregados a sus padres.

Un albañil sufrió el robo de sus herramientas y pide ayuda para recuperarlas: “Las necesito para seguir trabajando"

Cayó el estafador de la “salud visual”: prometía lentes a $100.000 y lo acusan de engañar a 50 personas en Madryn

Durante un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad del Chaco y Chubut, un joven de 29 años fue detenido acusado de liderar una red de estafas bajo la fachada de una campaña de salud visual. El caso generó alerta en varias localidades patagónicas, donde decenas de personas habrían sido engañadas tras pagar importantes sumas por anteojos que jamás recibieron.

Facundo Nahuel Insúa fue atrapado en las últimas horas en un departamento de Resistencia, Chaco. Estaba siendo buscado por múltiples denuncias de estafa en Puerto Madryn, donde se habría hecho pasar por promotor de una supuesta campaña de salud visual para engañar a decenas de vecinos.

Robó diez kioscos, se hizo pasar por empleado en dos ocasiones y atendió a varios clientes

La detención fue posible gracias al trabajo conjunto de la División de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco y la División de Investigaciones de la Policía de Puerto Madryn.

Según la investigación de la Fiscalía, Insúa, junto a un cómplice aún no identificado, organizaba jornadas en sedes vecinales de barrios de Puerto Madryn. Allí ofrecían controles visuales gratuitos y la venta de anteojos recetados a precios que iban desde los $50.000 hasta los $100.000.

Pero la trampa era que nunca entregaban los lentes. Se estima que al menos 50 personas fueron víctimas del engaño, aunque también hay denuncias en otras localidades como Gaiman y Dolavon.

Con información de la Policía del Chubut, redactada y editada por un periodista de ADNSUR