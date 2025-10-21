Esteban “Ojito” Garay, un delincuente con amplio prontuario en Chubut, volvió a quedar en el centro de la escena judicial tras violar las condiciones de su libertad condicional. El hombre, que ya había sido condenado por múltiples delitos, enfrentaba una estricta restricción de salidas nocturnas como parte de su condena vigente.

Sin embargo, un reciente control policial reveló que Garay no estaba cumpliendo con las pautas impuestas. Ese incumplimiento motivó una intervención de la Justicia, que no tardó en tomar una medida contundente.

Durante una audiencia celebrada este martes 21 de octubre, decidieron revocar la libertad condicional de Garay luego de que fuera encontrado a 200 metros de su domicilio durante la noche, incumpliendo la prohibición de salidas nocturnas impuesta como parte de su condena.

La medida fue tomada luego de un informe policial de la Comisaría Cuarta que detectó la infracción a las pautas de conducta. Ante esta situación, el fiscal Mauricio Baigorria solicitó la revocación de la libertad asistida, inicialmente dispuesta por la jueza Yamila Flores y finalmente confirmada por un tribunal integrado por los jueces Horacio Yanguela, Marcelo Orlando y María Inés Bartels.

Garay había sido condenado por un robo ocurrido el 5 de diciembre de 2023, cuando ingresó a una vivienda de la calle Marcos A. Zar al 900, ató al propietario y sustrajo una billetera, ropa, un televisor, un teléfono celular y una caja con relojes. Además, se le declaró reincidencia por tercera vez en su historial delictivo.

EL OTRO ANTECEDENTE DE GARAY

En octubre de 2009, Esteban Garay fue vinculado a un robo ocurrido en el barrio Ruca Hue, donde, junto a dos menores, abordó un taxi con fines delictivos. Durante el trayecto, el conductor fue amenazado y sufrió agresiones mientras los imputados sustraían dinero y pertenencias.

Gracias a la rápida intervención policial tras el aviso de vecinos, los sospechosos fueron detenidos poco después, y la víctima los identificó como responsables del hecho.

