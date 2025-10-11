Tenía prisión domiciliaria, la vieron ‘paseando’ por las 1008 viviendas con 20 gramos de cocaína y terminó detenida

En la madrugada de este sábado 11, personal de la Policía del Chubut en Comodoro Rivadavia realizaba un patrullaje preventivo por el barrio 30 de Octubre cuando detectó a una mujer de 45 años en la vía pública, siendo que tenía prisión domiciliaria. La sospecha inicial surgió por su comportamiento al notar la presencia policial.

La delincuente intentó escapar a pie al notar la presencia de las fuerzas policiales y, durante el intento de escape, arrojó un paquete sobre la vereda.Tras la intervención de los efectivos de la Seccional Quinta, se solicitó apoyo del personal especializado en Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, quienes realizaron las tareas de campo necesarias para determinar el contenido del envoltorio.

Los análisis confirmaron que la sustancia correspondía a clorhidrato de cocaína, con un peso total de 20,2 gramos. La Fiscalía Federal fue informada del hallazgo y dispuso la imputación en libertad de la mujer, además del secuestro de la droga.

Por otra parte, el incumplimiento de la prisión domiciliaria fue comunicado al Tribunal Oral Federal quien ordenó la detención de la mujer hasta la audiencia de control correspondiente.

Las autoridades locales resaltaron que el operativo mostró la coordinación entre patrullas preventivas y unidades especializadas, destacando la importancia de estos controles para evitar la circulación de sustancias prohibidas y garantizar la seguridad en los barrios.

Un hombre de 52 años fue detenido durante la mañana de este sábado en Comodoro Rivadavia, luego de golpear a un inspector de tránsito municipal en medio de un operativo de control.

El hecho ocurrió alrededor de las 06:50 en la intersección de avenida Rivadavia y Pastor Schneider, en el marco de tareas preventivas realizadas por personal de Tránsito y de la Seccional Segunda.

Según el parte oficial al que accedió ADNSUR, el incidente se registró cuando los inspectores realizaban un control de rutina y el conductor de un vehículo, identificado como un hombre de 52 años, reaccionó de manera violenta ante la intervención de los agentes. En medio del intercambio, el individuo le dio una trompada en la cara a uno de los inspectores, quien sufrió una lesión en la zona de la nariz que le provocó un sangrado inmediato.

Ante la agresión, personal policial que se encontraba en el lugar intervino rápidamente y redujo al agresor, quien fue detenido en el suelo y trasladado a la dependencia policial. En tanto, el inspector lesionado fue derivado en un móvil de Tránsito a la Clínica Española, donde recibió atención médica.

Las autoridades informaron que el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, que ordenó las actuaciones correspondientes, y de la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, la cual dispuso que el hombre permanezca detenido hasta la realización de la audiencia de control de detención, cuya fecha y horario serán confirmados por el Juzgado Penal interviniente.