Tenía 83 años, su vecino la violó y murió de un paro cardíaco: no irá preso

Una mujer de 83 años fue abusada por un vecino y murió de un paro cardíaco. Ocurrió en la localidad de Godoy Cruz, Santa Fe hace dos años y ahora el acusado, de 77, será juzgado por “violación seguida de muerte”. Pero en caso de ser encontrado culpable, no irá preso por su edad.

Raquel Benavidez miraba la novela el 12 de mayo de 2020 cuando un vecino, que la hostigaba desde hacía meses, entró a su casa por la fuerza y la violó. Pero antes de que pudiera recibir asistencia, murió de un paro cardíaco.

El violador fue declarado inimputable en un principio y recién ahora, después de dos años y un mes, un giro en la causa se definió que será juzgado por la “violación seguida de muerte”.

Previo al ataque, Raquel había advertido que su vecino la manoseaba y le levantaba la ropa cada vez que se la cruzaba, incluso había llegado a entrar a su casa en una oportunidad para molestarla, informó TN.

“Cuando me contaba al principio yo pensaba que estaba inventando, a veces es propio de la edad. Pero me di cuenta que era muy convincente con lo que decía”, relató su hija a Crónica, quien lo denunció.

Finalmente, a mediados de mayo hace dos años ocurrió lo peor. “Ese día viene mi hermana gritando que la casa de mamá estaba a oscuras, que algo le había pasado. Desde mi casa llamé al médico de cabecera y me fui corriendo a su casa. Cuando llegué la encontré muerta. “Él la violó y ella después se murió de un infarto a causa del gran estrés que había vivido", añadió.

Con pruebas y más de una veinte testigos dispuestos a declarar en su contra, el violador fue absuelto en un principio porque la Justicia consideró que no se podía defender. Pero la fiscalía apeló y actualmente está en un neuropsiquiátrico.

“Hace pocos días me llamaron para avisarme que la causa por fin va a juicio, que la jueza dijo que en esta etapa se encuentra en condiciones de ser juzgado”, contó una de sus hijas. Pero por su edad no podrá ir preso. "Pedimos Justicia. Quien comete un delito tiene que pagar, no importa la edad que tenga”, agregó.