El pasado martes 16 de septiembre, un menor de 15 años se descompensó mientras participaba de la celebración de la Semana del Estudiante en la escuela Guarnición Aérea IPET 251, ubicada en el extremo sur de Córdoba.

Lautaro Manieri se encontraba en el comedor de la escuela jugando al truco con sus compañeros cuando sufrió una descompensación repentina. Fue asistido de inmediato por personal del establecimiento y trasladado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield, en la capital provincial.

Allí, los médicos detectaron un coágulo en su cabeza que derivó en un cuadro gravísimo. Permaneció en estado vegetativo durante un día hasta que, este pasado miércoles, se confirmó su fallecimiento.

Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires

Lautaro integraba la categoría 2010 del club All Boys de Córdoba, donde lo recordaron con profundo dolor. Su deceso causó un fuerte impacto en toda la comunidad educativa de la Guarnición Aérea y en el ámbito deportivo local.

LAS DOS TRAGEDIAS PREVIAS EN CÓRDOBA

Este hecho se suma a dos trágicos fallecimientos recientes de adolescentes en Córdoba por muerte súbita, lo que ha generado una profunda conmoción en la provincia.

En el primer caso , un adolescente de 13 años falleció de manera repentina mientras participaba de una clase de educación física en la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz, generando conmoción y profundo dolor entre la comunidad educativa y los vecinos.

“Viento Blanco”: secuestraron 20 kilos de cocaína con el sello de un poderoso clan narco

El trágico hecho, el pasado lunes 15 de septiembre, ocurrió en el barrio Los Eucaliptos durante una actividad deportiva, cuando el menor, que cursaba segundo año, se desplomó súbitamente mientras corría junto con sus compañeros.

Según declaró la profesora a cargo de la clase ante las autoridades, el alumno se cayó al piso en un estado de descompensación total, mostrando signos evidentes de gravedad. Los esfuerzos iniciales realizados por personal docente y compañeros no lograron revertir la situación.

De manera inmediata, se solicitó una ambulancia que trasladó al menor al hospital regional Gumersindo Sayago, donde se intentó su reanimación, detalló La Voz del Interior.

Pese a la rápida intervención médica, los profesionales que lo atendieron confirmaron el fallecimiento del menor. La doctora responsable del área de emergencias informó que el adolescente sufrió un paro cardíaco súbito, que posteriormente fue diagnosticado como muerte súbita, un desenlace inesperado y de gran impacto.

Conmoción: buscan el cuerpo de un futbolista comodorense desaparecido en un río de Chile

El segundo hecho ocurrió durante la noche del pasado jueves 11 de septiembre , alrededor de las 20 horas, durante un entrenamiento de fútbol en el Club Atlético San Lorenzo, ubicado en el barrio Las Flores, al sur de la capital provincial.

Un joven futbolista de 13 años participaba con sus compañeros en la práctica habitual de la categoría cuando, de manera repentina, se desvaneció en medio del entrenamiento. Según relataron testigos presenciales, la escena fue de gran desesperación y angustia, ya que nadie podía comprender lo que sucedía ni cómo actuar ante la emergencia. Compañeros de equipo, entrenadores y allegados intentaron socorrerlo inmediatamente.

Volvieron a detener por robo a un campeón del mundo y figura del futsal de Comodoro

En esos momentos críticos, varias personas presentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se esperaba la llegada de la policía y del servicio médico de emergencias. Los profesionales continuaron con las tareas de rescate vital y trasladaron de urgencia al menor hacia el Hospital de Niños de Córdoba.

A pesar de la rápida intervención y la asistencia médica brindada, los médicos confirmaron el fallecimiento por muerte súbita.