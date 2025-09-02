La tranquilidad de la tarde del lunes se vio alterada en el barrio Gran Neuquén Sur, cuando un enfrentamiento armado dejó como saldo a una mujer de 68 años herida. El hecho ocurrió alrededor de las 18, en la calle Pizarro al 4.200, a metros del hospital Heller, y, según la Policía, estaría relacionado con disputas por el narcomenudeo.

De acuerdo con el relato de testigos, un hombre que circulaba en bicicleta discutió con dos ocupantes de un automóvil. En ese contexto, el auto frenó y comenzó a disparar, mientras el ciclista respondió arrojando piedras. Una de ellas impactó en la cabeza de la mujer, que se encontraba en la vereda de su casa.

La víctima fue asistida de inmediato por vecinos y luego trasladada al hospital Heller, donde se constató una lesión en el ojo derecho. Tras recibir curaciones, fue dada de alta con la recomendación de ser controlada por un especialista oftalmólogo.

Evidencias y primeras pesquisas

El comisario inspector Rubén Butrón explicó que, al llegar al lugar, el personal de la Comisaría 16 no encontró a los protagonistas del enfrentamiento. Sin embargo, en la zona se hallaron cuatro vainas servidas calibre 9 milímetros, recolectadas por personal de Criminalística.

La investigación aún no pudo establecer quiénes fueron los responsables, aunque la Policía indicó que cuentan con datos sobre el vehículo involucrado. “Atribuimos el hecho al narcotráfico y narcomenudeo, porque en la zona no se registran robos o delitos contra la propiedad, pero sí balaceras y heridos por armas de fuego”, señaló Butrón.

Antecedentes en la misma zona

El comisario recordó que, sobre esa misma calle, ya se había registrado un violento episodio armado meses atrás, cuando tres hombres fueron baleados en plena vía pública durante la medianoche. Uno de ellos recibió un disparo en el ojo derecho y fue hospitalizado en el Castro Rendón.

Aquel caso terminó con uno de los heridos detenido por venta de estupefacientes tras un allanamiento. “Entre ellos se ajustician, mientras los vecinos miran desde sus casas y nadie quiere declarar”, comentó Butrón respecto de la dinámica de violencia vinculada al narco en el sector.