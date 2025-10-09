La policía de Chubut logró desbaratar un lugar que durante el día funcionaba como taller mecánico en Comodoro Rivadavia, pero que por la noche se transformaba en un punto de venta de drogas. Tras más de dos meses de investigación, se secuestraron drogas, un arma y una balanza de precisión, y el dueño del establecimiento quedó imputado en libertad.

El allanamiento tuvo lugar la noche del miércoles, cerca de las 20:15 horas, en un domicilio sobre la calle Liniers, en la zona sur de la ciudad petrolera. La medida fue requerida por la unidad fiscal tras dos meses de investigación por la comercialización de “estupefacientes bajo la modalidad de lo que comúnmente se conoce como kiosquito”, precisó Daniel Debis, el jefe de la División de Drogas de Comodoro Rivadavia, a ADNSUR.

El taller mecánico que se transformaba de noche para vender drogas

“Allí, en ese lugar, funcionaba un taller mecánico que en el día operaba realmente como taller y, en horas de la madrugada, cerraban las puertas al público y, bueno, durante la noche se comercializaban estupefacientes”, agregó.

El jefe policial detalló que, como resultado, se secuestró una unidad vehicular, un Ford K. “Este auto tenía pedido de secuestro activo en relación con una retención indebida. Así que, en ese contexto, se consultó con la fiscalía de la provincia y se dispuso el secuestro efectivo de la unidad vehicular”, contó.

“Después, dentro de las viviendas, se procedió al secuestro de un arma de fuego tipo carabina, calibre 22; plantas de marihuana; dosis de cocaína dispuestas para la venta; una balanza de precisión y otros elementos, digamos, que hacen a la investigación”, indicó el jefe policial.

En el lugar no hubo detenciones. “Como era una investigación por narcomenudeo y, digamos, la cantidad no fue de magnitud, se dispuso la imputación de la persona en libertad, supeditada al proceso. Igual hay dos meses de investigación, así que seguramente en las próximas horas se lo va a citar y, bueno, va a tener que hacer su defensa”, informó.

“Se identificaron justo en ese momento; se encontraba con dos o tres amigos que eran habituales del lugar nada más, pero no hubo mayor incidencia en el allanamiento. El titular del taller que se investigó se encontraba ahí, así que eso fue lo más importante”.

Finalmente, el comisario reconoció que ha habido una proliferación en los últimos años de este tipo de delitos, no solo a nivel local, sino en todo el país. “Nos preocupa y nos ocupa. Así que, bueno, como ustedes bien sabrán, el mes pasado diligenciamos un allanamiento en el marco del operativo Viento Blanco y ahí secuestramos casi 20 kilos de cocaína y detuvimos personas. Pero, bueno, existen ese tipo de investigaciones y también nos tenemos que ocupar de este tipo de investigaciones que hacen al narcomenudeo”, concluyó.