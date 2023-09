Talaron árboles en un paseo de artesanos, uno cayó sobre un famoso restaurante patagónico y lo destruyó

El hecho sucedió en Villa La Angostura, Neuquén y ocurrió el pasado miércoles, cuando uno de los pinos cayó sobre los puestos de los artesanos y sobre un reconocido local gastronómico que sufrió grandes daños.

Todo inició con una idea del municipio neuquino de mejorar “el paso peatonal” que comenzó con una confección en la verdad donde hay mayor circulación. A través de la Secretaría de Planificación, se llevaron los trabajos que no mencionaban la tala de los grandes pinos que había detrás de los puestos y todo terminó de la peor manera.

El restaurante que padeció la negligencia fue "La Morocha". "Esto me quebró anímicamente. ¿Sabés lo que es estar trabajando todo el invierno y que caiga un tronco y te parta todas las cosas al medio?", dijo el productor en diálogo con Diario Andino.

"Yo tenía la mitad de la mercadería lista para la temporada de verano, y la verdad es que el árbol me la destruyó. Hoy no tengo más ganas de hacer nada porque me partió meses de trabajo, justo sobre cajas con mercadería que estaba lista para ser exhibida", comentó con tristeza.

El artesano explicó que los trabajos de poda están tercerizados y aseguró desconocer cómo y quién se va a hacer cargo de los daños ocasionados, tanto en los puestos como en el salón gastronómico.