La tranquilidad de la tarde del viernes en General Roca se vio alterada por un incendio en una vivienda de la zona norte, que obligó a una rápida intervención de los bomberos voluntarios. El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Kennedy al 2.800, a escasos metros de la Avenida San Juan.

El aviso de emergencia ingresó minutos antes de las 14:45, cuando vecinos alertaron sobre la presencia de humo y llamas en la vivienda. De inmediato, desde el cuartel local se dispuso el envío de dos unidades de ataque para sofocar el fuego.

El trabajo de los bomberos

Al llegar al lugar, los equipos constataron que se trataba de una casa de material afectada por el fuego en su interior. Con equipos de protección y líneas de agua, los voluntarios lograron controlar la situación tras un intenso despliegue.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

A las 15:30, el cuerpo bomberil informó que los trabajos de extinción se encontraban finalizados y que la vivienda había sido asegurada. No se registraron personas heridas, aunque sí se produjeron daños materiales cuyo alcance será evaluado por los propietarios.

Causas en investigación

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el foco ígneo. Los bomberos indicaron que se llevarán adelante las pericias correspondientes para determinar si el incendio estuvo relacionado con un desperfecto eléctrico, un descuido doméstico u otra circunstancia.

Debido a la intervención de los equipos de emergencia, el tránsito en calle Kennedy permaneció momentáneamente cortado para garantizar el trabajo seguro de los bomberos y evitar riesgos a los automovilistas que circulaban por la zona.