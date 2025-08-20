Susto en la Ruta 7: una joven cayó con su auto en un desagüe tras ser encerrada por otro vehículo

Un accidente de tránsito generó alarma este martes por la tarde en la Ruta 7, a la altura de Vista Alegre Sur, cuando una joven perdió el control de su vehículo y cayó a un desagüe. El hecho ocurrió cerca de las 17:30 horas, a pocos metros de la intersección con Calle 11.

Cómo ocurrió el siniestro

Según los primeros datos, la conductora circulaba a bordo de un Chevrolet Aveo en sentido norte-sur cuando, en un intento de sobrepaso, el conductor de una camioneta la habría encerrado en la maniobra. Esto provocó que la joven se desestabilizara, se saliera de la calzada y terminara en la banquina, con el auto encajado en el agua y el barro del desagüe.

Aunque el episodio duró apenas unos segundos, el vehículo quedó totalmente atascado y la conductora sufrió una fuerte crisis de nervios.

Rescate y asistencia médica

Personal de la Comisaría 49 acudió al lugar y asistió a la joven, que había quedado atrapada en el interior del auto. Con la intervención de Bomberos Voluntarios y Tránsito Villa Obrera, el vehículo fue finalmente retirado del desagüe y colocado en un sector seguro de la banquina.

Una ambulancia del Hospital Natalio Burd de Centenario trasladó a la mujer como medida preventiva para evaluar su estado de salud y contenerla tras el impacto emocional del accidente.

Durante el operativo de rescate, un carril de la mano Centenario–Vista Alegre permaneció interrumpido hasta que lograron retirar el vehículo. Más tarde se verificarán los posibles daños en el motor y el sistema eléctrico ocasionados por el contacto con el agua.