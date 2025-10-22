Susto en el centro de Roca por un incendio en un comercio de materiales

El siniestro se registró este martes por la tarde en el local “Sanitarios Juan y Luis”, ubicado sobre calle 25 de Mayo, casi esquina Neuquén, a pocos metros de una zona muy transitada del centro roquense. De acuerdo con información aportada por la Comisaría Tercera, el fuego se habría iniciado en el depósito como consecuencia de una falla eléctrica en una de las instalaciones del fondo del comercio.

En el lugar se almacenan materiales de agua, cloacas y gas, altamente inflamables, lo que facilitó la rápida expansión del fuego.

Bomberos y vecinos, protagonistas del operativo

La intensa columna de humo negro cubrió las calles del microcentro y se podía observar desde varios puntos de la ciudad. En pocos minutos, al menos una decena de bomberos de distintos cuarteles llegó para sofocar las llamas y evitar que se propagaran a los comercios linderos.

“El humo era muy denso, no se podía respirar. Los vecinos les acercábamos agua a los trabajadores y a los bomberos que estaban agotados”, contó una mujer que vive a pocos metros del local.

El personal de Salud Pública también fue convocado al sitio para atender a empleados y vecinos afectados por el humo, aunque ninguno requirió hospitalización.

Mientras los bomberos trabajaban sin descanso, vecinos y comerciantes de la zona se acercaron con botellas de agua, trapos húmedos y barbijos para asistir a quienes colaboraban en el operativo. Los propietarios del negocio también se presentaron en el lugar para ayudar a los rescatistas y tratar de contener el avance del fuego en las zonas menos afectadas.

“Fue impresionante ver cómo todos se ayudaban. Los vecinos corrían con baldes y agua mientras llegaban más autobombas”, relató otro testigo.

Daños materiales y pericias en marcha

El incendio provocó importantes daños materiales en el depósito y en parte del sector de ventas. Aunque el fuego fue controlado cerca de las 17, los peritos de Bomberos y de Criminalística trabajaron durante horas para determinar el origen exacto de la falla eléctrica y evaluar el riesgo estructural del edificio.

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos graves y que el tránsito en la zona fue restringido mientras se desarrollaban las tareas de enfriamiento y limpieza.