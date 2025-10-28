Susto en Comodoro: la camioneta de un famoso medio nacional volcó en plena cobertura de la pareja desaparecida

Este martes al mediodía, una camioneta perteneciente a un reconocido medio nacional volcó en la zona de Rocas Coloradas mientras realizaba la cobertura de la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, la pareja de jubilados que se encuentra desaparecida desde hace semanas y cuyo caso conmociona a la región.

Según la información obtenida por ADNSUR, el vehículo del medio C5N se encontraba en plena cobertura del operativo y búsqueda; volcó en el lugar.

Afortunadamente, las personas que ocupaban el vehículo están en buen estado de salud, detalló Del Mar Digital.

Las autoridades locales continúan investigando para determinar las causas del vuelco y garantizar la seguridad en la zona, que es conocida por su naturaleza agreste y sus peligrosos sumideros de arcilla que pueden atrapar a una persona.

Vale remarcar que Rocas Coloradas es una zona inhóspita y de difícil acceso, donde se encontró la camioneta de Pedro y Juana encajada en barro, lo que complica la tarea de rescate y búsqueda.

A pesar del accidente de la camioneta del medio, el operativo para encontrar a la pareja sigue con gran despliegue y compromiso de las fuerzas y expertos locales.

Este accidente se suma a la tensión generada por la investigación del caso, que sigue abierto y es prioridad para la comunidad y las autoridades de Chubut, dado que la pareja está desaparecida desde el 11 de octubre.

La camioneta donde viajaban los jubilados fue encontrada empantanada y con el cierre centralizado, sin llaves ni celulares, lo que mantiene el misterio sobre su paradero y lo ocurrido. La fuerte preocupación por la seguridad y las condiciones del terreno refuerza la prudencia en los trabajos de búsqueda en la zona.

Luis Zuñiga, enfermero licenciado y rescatista profesional con experiencia en diversas provincias argentinas y la Patagonia, explicó en diálogo con ADNSUR la logística y las dificultades de intervenir en una zona así: “El terreno es de muy difícil acceso. Hay que tener los vehículos muy preparados, yo reventé dos amortiguadores. No es posible entrar con un auto común; si lográs entrar, tenés que salir caminando. Se accede a caballo o con vehículos 4x4 adecuados, y hay que tener mucho cuidado con la hidratación, la alimentación y la orientación”.

Zuñiga describió cómo preparan la búsqueda: “Trabajo clasificando en cuadrículas los sectores para hacer un reconocimiento visual caminando o a caballo. Se marcaban zonas llamativas donde se podía potencialmente encontrar algún indicio”.

A pesar de los esfuerzos, los obstáculos naturales son numerosos. “Estuve recorriendo un poco, pero cerca del lugar donde estaba la camioneta no vi sumideros; están más lejos, a más kilómetros”, agregó.

La topografía y las condiciones climáticas juegan en contra. “Hace unos días llovió y eso borró todo rastro que pudiera haber”, advirtió el especialista, quien también describió las estrategias tácticas usadas en rescates: “Se deberán aplicar todas las técnicas de búsqueda como abanico o espiral, dependiendo de la cantidad de gente que tengas para operar. Lo ideal son 20 personas para una batida eficaz, pero trasladarlas al terreno es muy complicado”.