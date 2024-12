VIOLENCIA DE GÉNERO Fabiola Yáñez: “Alberto nunca me pidió perdón por nada. La culpa siempre la tenía yo” La ex primera dama brindó una entrevista en la que indicó que Alberto Fernández intentó evitar que las situaciones de violencia se hicieran públicas y la presionó a través de sus abogados para que no hiciera la denuncia