En la madrugada del 29 de agosto de 2020, Eduardo Gómez asesinó de 86 puñaladas a Yanina Montes Castro en un inquilinato del barrio José Fuchs. Esta semana comenzó el juicio, sin embargo, este viernes debió suspenderse porque el abogado del imputado no se presentó a la audiencia.

El tribunal de debate estuvo presidido por los jueces Alejandro Soñis e integrado por Daniela Arcuri y Jorge Odorisio, decidió suspender este viernes la audiencia en el marco del juicio oral y público contra Luis Eduardo Gómez, luego de que el defensor particular del imputado , Sergio Romero, no se presentará y no pudiera ser contactado, informó el Minisiterio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia.

La fiscal Verónica Dagotto solicitó suspender la jornada de debate hasta poder contactar al defensor y por respeto a los familiares de la víctima y a las personas citadas como testigos en la fecha.

El tribunal apoyo el pedido por respeto a los familiares de la víctima, a las partes, a los testigos que esperan en la antesala y al imputado, resolvió hacer lugar a lo solicitado por la fiscal y suspender la presente jornada de debate, dispensando a testigos.

Y finalmente ante la ausencia “injustificada” del letrado, se dispuso que el juicio continuará el próximo miércoles 2 de marzo, a las 8:30 horas.