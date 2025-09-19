Un total de cinco exfuncionarios municipales de la gestión anterior y dos comerciantes locales de Trelew, investigados por presuntas maniobras en perjuicio de la administración pública y el erario municipal, iban a ser sometidos este viernes a la audiencia de apertura de la investigación.

La investigación busca establecer si los exfuncionarios y comerciantes realizaron maniobras fraudulentas que perjudicaron al municipio. Aunque todavía no se detallaron públicamente los hechos concretos, el caso apunta a presuntas irregularidades administrativas y posibles delitos contra la gestión pública.

Robo relámpago en Rada Tilly: en 25 minutos desvalijaron una casa y se llevaron una caja fuerte

Sin embargo, finalmente, el juez penal Marcelo Nieto Di Biase decidió suspender la audiencia ante un planteo de la defensa.

La audiencia estaba programada en la sala del sexto piso del edificio de tribunales, pero los abogados defensores Sergio Rey, Romina Rowlands, Fabián Gabalachis y Alfredo Pérez Galimberti solicitaron la suspensión del trámite, manifestando que aún restaban resultados de una pericia clave dispuesta por la fiscalía, lo que afectaría el derecho de defensa de sus representados.

En un primer momento, la fiscal general jefe Julieta Gamarra y el fiscal Lucas Papini se opusieron al planteo de las defensas respecto de que la decisión fuera revisada por otros jueces. Sin embargo, coincidieron en acompañar el pedido de postergación de la audiencia, ya que la pericia aún estaba en curso y sus resultados eran relevantes para avanzar con el proceso.

Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires

El juez Nieto Di Biase rechazó la revisión solicitada por las defensas, pero finalmente accedió a suspender la audiencia. Antes de tomar la decisión, advirtió a todas las partes sobre las reiteradas dilaciones que acumula la causa debido a las sucesivas suspensiones solicitadas tanto por la fiscalía como por la defensa.

La nueva fecha para la audiencia de apertura se fijará dentro de un plazo de entre 15 y 20 días. Hasta entonces, se espera contar con la pericia pendiente que podría aportar información clave para determinar la responsabilidad de los imputados.

Conmoción: buscan el cuerpo de un futbolista comodorense desaparecido en un río de Chile

EL ORIGEN DE LA DENUNCIA

El escándalo estalló poco después de que Merino asumiera como jefe comunal de Trelew, al hallar evidencias de irregularidades en contratos y pagos realizados para la adquisición de alimentos con fondos municipales.

“Es la formalización de la apertura de investigación respecto de una denuncia que hizo el intendente Merino apenas iniciada su gestión. Detectamos algunas irregularidades que entendimos eran un delito penal, y lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía”, explicó el secretario de Gobierno, Mario Romeo, en referencia al paso judicial que comienza este viernes.

La investigación gira en torno a la presunta malversación de recursos públicos destinados a la compra de pollo y carne para comedores y programas sociales de la municipalidad, con el objetivo de alimentar a personas en situación de vulnerabilidad. Estas irregularidades no solo representan un daño económico para el Estado, sino un impacto directo en quienes dependen de esos alimentos.

Tragedia en Comodoro: un hombre fue atropellado por un taxi y murió en el hospital regional

En la causa están imputados cinco exfuncionarios municipales y dos particulares vinculados a la adquisición fraudulenta de los alimentos. Su rol y grado de responsabilidad están siendo investigados bajo la figura de malversación de fondos, delito que conlleva severas sanciones penales y civiles.

La gravedad del caso se refleja en que la investigación, que comenzó con un único expediente, ya sumó diez expedientes adicionales, todos vinculados con los mismos sujetos y las mismas actividades. Este crecimiento muestra la magnitud del presunto fraude y cómo podría haber afectado variados ámbitos donde se gestionaron recursos públicos para la alimentación social.