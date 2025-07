En las últimas semanas, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia intensificó los controles en supermercados chinos de la ciudad tras detectarse irregularidades en la venta y almacenamiento de productos, además de los hechos violentos que se registraron en los últimos días.

Estas acciones, lideradas por la secretaría de Control Urbano y Operativo se enmarcan en un esfuerzo por garantizar la seguridad alimentaria y el cumplimiento de normativas vigentes. Sin embargo, el contexto se vio empañado por episodios de violencia entre comerciantes, que generaron preocupación en la ciudad.

INCAUTARON MÁS DE 1200 LATAS DE CERVEZA EN UN SUPERMERCADO CHINO

El pasado 13 de junio, personal de Fiscalización, Abasto y Bromatología municipal incautó 1.200 latas de cerveza en un supermercado chino ubicado sobre avenida Chile. Miguel Gómez, en diálogo con el programa “Buen Día Comodoro” de Seta Tv, remarcó que “lo llamativo era que su precio era muy bajo y, ante esta situación, nos constituimos en el local y constatamos que la procedencia era muy extraña"

Ya hay 20 supermercados chinos habilitados en Comodoro y el municipio busca evitar una “superpoblación”

"Las latas estaban golpeadas, con hollín o carbonilla, lo que indicaba un transporte irregular. Además, el propietario no pudo acreditar la compra de ese lote”, explicó. Como resultado, se labraron las actuaciones pertinentes y la bebida permanece secuestrada.

Simultáneamente, se realizaron controles en otros locales de origen asiático, donde se detectaron anomalías en la documentación de adquisición y en el estado de conservación de alimentos, especialmente en heladeras y carnes. Aunque las carnicerías dentro de estos supermercados están concesionadas, se encontraron irregularidades que también derivaron en sanciones. “Estas situaciones son preocupantes y esperamos que se reviertan”, agregó Gómez.

Comodoro en alerta: se conoció el trasfondo del robo armado a un hipermercado y la violencia de la mafia china

UNA MUJER ASÍATICA FUE APUÑALADA SALIENDO DE UN SUPERMERCADO CHINO

El clima de tensión se agravó con hechos de violencia ocurridos en la ciudad. El pasado sábado 21 de junio, una mujer de nacionalidad asiática que trabaja en un supermercado chino fue apuñalada en la intersección de las calles Rivadavia y Asturias del barrio Jorge Newbery.

Sobre este brutal ataque, Gómez relató que fue “un hecho grave y lamentable. La señora fue agredida sorpresivamente por un sujeto argentino. No se sabe con certeza qué motivó el ataque y la víctima no pudo identificar a su agresor. Hay una causa penal en curso y la fiscalía está interviniendo. Nosotros no somos parte de esta investigación”.

Violenta entradera en Santa Cruz: la encerraron en su pieza junto a su nieta para balear y robarle a su hijo

Respecto a la posible relación entre estos episodios violentos y las inspecciones municipales, el secretario fue categórico: “No puedo vincular estas situaciones delictuales con nuestra actividad de contralor. Seguramente alguien se sentirá molesto por los controles, que es algo normal, pero no entiendo por qué se enojarían entre ellos. En todo caso, se enojarían con nosotros, pero no tengo certeza de que estas disputas estén relacionadas con nuestra labor".

Días más tarde, en la zona del hipermercado Maxiconsumo, se produjo un enfrentamiento entre ciudadanos chinos que fue detenido por un efectivo policial fuera de servicio.

Gómez señaló que estas situaciones preocupan a las autoridades y que se mantuvieron reuniones con la policía provincial para abordar la problemática, aunque reiteró que no hay precisiones para vincular estos hechos con las inspecciones municipales.

Violento accidente en Comodoro: una mujer terminó en el hospital regional tras el choque entre dos autos

INVASIÓN DE SUPERMERCADOS CHINOS: CÓMO DENUNCIAR PRODUCTOS VENCIDOS O EN MAL ESTADO

Actualmente, en Comodoro Rivadavia hay aproximadamente 20 supermercados chinos habilitados, y el municipio está atento a no permitir una sobrecarga comercial que afecte la diversidad del comercio local.

“Hay trámites en curso, pero no se prevén habilitaciones inmediatas para este tipo de comercios. Buscamos no romper con lo estipulado para no saturar determinadas zonas”, explicó Gómez.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a los consumidores para que denuncien cualquier irregularidad que detecten, como la venta de alimentos en mal estado o productos vencidos.

Terror en una casa de Puerto Deseado: un violento ataque a cuchillazos y tiros dejó a dos hombres heridos

“Invito a que se acerquen a la Municipalidad o a Defensa del Consumidor. Tenemos canales para recibir denuncias, incluso anónimas, que verificamos y actuamos en consecuencia. Este es un lineamiento claro que nos ha dado el intendente para estar atentos a los reclamos y propuestas de la ciudadanía”, concluyó.