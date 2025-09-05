La situación judicial de la docente de la Escuela Nº 201 de Trelew denunciada por presuntos abusos contra alumnos, se agravó en las últimas horas con la incorporación de un tercer caso en su contra. La decisión se tomó en una audiencia realizada en la sala de Cámara Penal de los tribunales de Trelew, donde la fiscalía y la querella particular ampliaron la acusación inicial.

La fiscal general Claudia Ibáñez y la querellante particular expusieron un nuevo hecho ocurrido en el mismo establecimiento educativo, calificado como abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por quien tenía a su cargo la educación de los menores.

El defensor particular de la mujer imputada indicó que el plazo de investigación ya se había prorrogado en tres ocasiones, por lo que se opuso a que se sume un nuevo hecho a la causa contra su defendida.

Finalmente, tras escuchar los argumentos de las partes, la jueza Ivana González resolvió la ampliación de la imputación, que ahora incluye tres hechos en concurso real, todos en calidad de autora.

Además, la magistrada dispuso que se mantenga la prohibición de acercamiento a las víctimas y sus familias, medida que también alcanza a la pareja de la imputada. Según se informó en la audiencia, esta decisión se tomó tras situaciones que habrían afectado a un testigo, lo que llevó a reforzar las medidas de protección para los menores involucrados en el caso.

La docente había sido denunciada inicialmente por dos hechos de presuntos tocamientos a alumnos, lo que derivó en su detención domiciliaria y posterior libertad. La acusación se amplió cuando un tercer niño, que en un principio figuraba como testigo, relató a su madre que también había sufrido abusos. Un informe psicodiagnóstico descartó que el menor hubiese sido inducido por adultos y validó la credibilidad de su testimonio.

Con la confirmación de este tercer caso, la querella —a cargo de la penalista Gladys Olavarría— anticipó que pedirá 16 años de prisión para la imputada, además de solicitar que el debate se realice mediante un juicio por jurados. “El chico, en varias ocasiones, dijo que quería contar algo que no había dicho antes y finalmente pudo relatarlo”, había explicado la abogada en declaraciones previas.

Mientras tanto, las familias de los menores continúan bajo acompañamiento psicológico y con medidas de protección judicial, en un caso que conmociona a la comunidad educativa de Trelew.