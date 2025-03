El financista de criptomonedas Elías Piccirillo, marido de la modelo y conductora Jesica Cirio, fue detenido este jueves por la Prefectura Naval argentina.

La detención se produce en el marco de una investigación por estafa y robo, relacionada con una deuda de 6 millones de dólares. Además de Piccirillo, otras siete personas, incluidos varios policías, también fueron detenidos en el mismo caso.

La situación comenzó a complicarse para Piccirillo en enero, cuando el financista Francisco Hauque fue detenido en la Avenida Alvear mientras viajaba con su esposa. Hauque fue acusado de narcotráfico, pero sostuvo que Piccirillo había armado la causa con la policía de la Ciudad para saldar una deuda millonaria. Esta acusación desencadenó una investigación más amplia contra varios efectivos policiales.

Misterio: un hombre recibió dos disparos, pero no quiso realizar la denuncia

El fiscal Franco Picardi lleva adelante la investigación, que ha involucrado varios allanamientos en propiedades vinculadas a Piccirillo y su exmujer. La detención de Piccirillo se produjo tras presentarse con su abogado en su casa de Yacht de Nordelta, luego de una orden judicial.

QUÉ DIJO JESICA CIRIO TRAS SEPARARSE DE ELÍAS PICCIRILLO

La modelo confirmó su separación de Piccirillo a fines de febrero, después de negarlo inicialmente. Aunque no ha hecho declaraciones públicas sobre la detención de su exmarido, se defendió de las acusaciones que la involucraban en los negocios de Piccirillo.

Detuvieron a una joven por violar una perimetral y golpear salvajemente a su hija de tres años: está grave

Sobre los dichos del hombre, quien la acusó de estar al tanto de todos los negocios de quien era su marido, advirtió: “Me involucra en esto y no le va a salir gratis. Mi buen nombre y honor, solo se lo tengo que explicar a mi hija y a mis amigos”.

Por último, contó por qué no hablaba en TV como cuando estalló en escándalo con Martín Insaurralde: “No hablo ahora frente a una cámara porque no tengo un jefe que me lo esté pidiendo”.

Con información de TN y Noticias Argentinas, editada y redactada por un periodista de ADNSUR