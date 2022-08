Murieron cuatro miembros de una familia tras protagonizar un trágico accidente, el cual involucró a un camión y dos autos. El hombre iba a manejar por primera vez en ruta con su nuevo Volswagen Bora cuando embistió desde atras al camionero.

El conductor se llamaba Denis Ramírez y esa tarde había pasado a saludar a su hermana mayor para despedirse y emprender viaje hacia Corriente junto a su familia. Esta fue la primera vez que el hombre manejó su auto en ruta, hasta entonces solo había comprado motos pero se las robaron tres veces.

“Mi hermanito del alma, no puede ser lo que pasó, no entiendo nada, cómo pudo suceder, Denis era un pibe tranquilo, prudente, nada loquito y como tuerca que era estaba feliz con poder manejar en ruta. Se iba con toda la familia a pasar el fin de semana largo a la ciudad de Corrientes”, comentó Silvina, la hermana de Denis.

“Nos vimos anteayer, pasó a saludarme, tomamos unos mates y viajaban al otro día. Había arreglado en el trabajo para poder tomarse estos dos días y volver el martes. Estaba contento, tenía muchas ganas de cambiar de aire, allí los esperaban familiares, una fiesta, todo estaba planeado para unos días hermosos”, agregó la mujer en diálogo con Clarín.

Tras unos segundos, rompió en llanto y agregó: “Y pasa esta tragedia, no sabemos qué pudo pasar, si fue una falla mecánica, si fue un error humano, no sabemos nada. Ahora sólo queremos traer los cuerpos pero nadie nos ayuda, ni la empresa donde trabajaba Denis ni la aseguradora”.

Por otro lado, Silvina se mostró angustiada por no saber cómo harán para traer los cuerpos: “Todos se lavan las manos. La aseguradora dice que como es otra jurisdicción no puede hacer nada, la empresa donde trabajaba Denis responde que no puede ‘hacer regalo de ese monto’ en estos momentos. Lo cierto es que necesitamos unos 250 mil pesos para trasladar los cinco cuerpos y abrimos una cuenta para los que nos puedan ayudar”, culminó.