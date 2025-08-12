El próximo 25 de septiembre se llevará a cabo la subasta judicial de bienes pertenecientes a Austral Construcciones S.A., en el marco del proceso de quiebra que atraviesa la firma. Así lo confirmó en las últimas horas el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28.

Entre los activos que saldrán a remate se encuentran las instalaciones del obrador central, ubicado estratégicamente sobre la Ruta Nacional N° 3, en la ciudad de Río Gallegos, y un predio situado en las inmediaciones de El Calafate. Estos bienes forman parte del patrimonio que la justicia busca liquidar para afrontar las deudas y obligaciones pendientes de la empresa, que tuvo un rol protagónico en la obra pública durante años, especialmente en Santa Cruz.

La subasta representa una nueva etapa en el proceso judicial que sigue de cerca el destino de los activos de la compañía, y que ha despertado interés tanto por el valor de los terrenos e instalaciones como por su vínculo con uno de los casos más resonantes de la última década en materia de contrataciones estatales.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

El remate estará a cargo de los martilleros Pedro Gonzales Chaves, Ariel Keller y Guillermo Riguera, e incluirá 28 lotes de maquinaria vial como cargadoras, compactadoras, pavimentadoras, motoniveladoras, excavadoras, repuestos, tanques de combustible, áridos, tuberías, estructuras metálicas y mobiliario, entre otros elementos, según publica La Opinión Austral.

Los bienes a rematar se exhibirán los días 19 y 20 de septiembre de 10 a 14.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

También se subastarán dos camiones tractores de carretera —un Ford Cargo 1730 de 2005 y un Iveco 450E32T de 2009— localizados en la Estancia Río Bote, departamento Lago Argentino, en mal estado y sin exhibición previa.

CÓMO SERÁ LA METODOLOGÍA

Las ventas serán al contado y en pesos, al mejor postor, con una comisión del 10% más IVA y un arancel del 0,25% para la Corte Suprema, según las bases fijadas en el expediente. Se admitirán ofertas bajo sobre hasta el 24 de septiembre a las 10, con una seña del 20% del valor ofertado más gastos.

El catálogo, bases y condiciones pueden consultarse en la web del Poder Judicial de la Nación y en portales especializados de remates. Los interesados deberán inscribirse previamente a través del sitio de turnos de la Corte Suprema.

Austral Construcciones S.A. fue la empresa insignia del empresario Lázaro Báez, un contratista de obra pública muy cercano a los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

La compañía, fundada en 2003 en Río Gallegos, llegó a ser una de las principales adjudicatarias de obras viales en Santa Cruz y otras provincias, hasta que en 2015 dejó de operar y posteriormente fue declarada en quiebra en el marco de causas judiciales por presunta corrupción y lavado de dinero.